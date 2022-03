Rincaro carburanti, il Consiglio regionale ha approvato l'odg della Lega. Mai: "Sospendere accise o ridurre Iva"

“Rincaro dei carburanti che, insieme al caro bollette, sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese, non soltanto dell’autotrasporto ma anche dell’economia del mare e del nostro entroterra. L’Assemblea legislativa della Liguria ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno della Lega che impegna la giunta regionale a farsi parte attiva presso il Governo per richiedere una misura di urgenza al fine di sospendere temporaneamente l’esibigilità dell’accisa sul carburante o applicare una consistente riduzione dell’Iva, almeno fino al ripristino del livello dei prezzi medi comparabili con quelli dell’ultimo trimestre del 2019. Ciò è necessario per consentire una tenuta del nostro sistema economico in un periodo di profonda crisi e instabilità internazionale. Ricordo che l’Italia ha la componente fiscale tra le più alte in Europa, con accise e Iva che pesano per il 55% sul prezzo al consumo della benzina e per il 52% sul prezzo al consumo del gasolio”.

Lo ha dichiarato il capogruppo regionale Stefano Mai (Lega).