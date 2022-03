Assistenza ai profughi ucraini, attivo l'infopoint a Savona davanti alla Questura (FOTO)

Un neonato, una donna incinta e tante mamme e bambini con ragazzi adolescenti accolti dal personale infermieristico e amministrativo.

Da questa mattina alle 8 fino alle 20, sette giorni su sette, è infatti attivo l'infopoint per i profughi ucraini ed è presente di fronte alla Questura di Savona.

Oltre alla possibilità di effettuare il tampone, sono fornite informazioni utili e servizi di prima accoglienza tra cui l’iscrizione al regime sanitario di “straniero temporaneamente presente”, il rilascio del codice “STP” e le informazioni sulle opportunità di accoglienza temporanea.

"Dall'apertura alle 11 sono arrivate una quarantina di persone e il servizio sta andando bene non abbiamo grossi problemi - spiega Monica Cirone, direttore socio sanitario dell'Asl2 - stanno facendo i tamponi però sulle vaccinazioni Covid c'è poca adesione, c'è un po' di resistenza e di dubbi. In questo momento. abbiamo qualche certificato di vaccinazione ma sono pochi, la gran parte della popolazione non è vaccinata anche rispetto alle altre vaccinazioni, stiamo lavorando per portarli a immunizzarsi".

Nell'info point sarà effettuato lo screening con il tampone antigenico Covid; l'attribuzione del codice STP ( necessario per le cure sanitarie); l'attivazione del percorso in caso di positività al tampone, la fornitura e distribuzione di mascherine FFP2 per il successivo periodo di auto-sorveglianza; le informazioni sulle strutture di accoglienza e l'appuntamento al Palacrociere che è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ( ad esclusione delle chiusure straordinarie del 18/03- 01/04- 15/04- 18/04- 25/04- 28/04- 29/04.

Nell'hub al porto verranno effettuate le attività di accoglienza sanitaria, lo screening Covid19, la vaccinazione ed eventuali altre vaccinazioni, la produzione del documento STP e il controllo dati per il rilascio del Green pass.

All'infopoint devono presentare il passaporto, eventuale certificato vaccinale o green pass già posseduto.

Potranno accedere alla vaccinazione anti Covid anche all'hub in località Campolau – ad Albenga il lunedì e martedì dalle ore 11 alle 16; all'hub dei chiostri di Santa Caterina a Finalborgo il sabato nell'orario 11-16; alla scuola di polizia penitenziaria di Cairo Montenotte il mercoledì dalle 9 alle 13.