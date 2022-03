Milano-Sanremo: sabato modifiche al servizio Tpl Linea

Tpl Linea informa: "Si avvisano gli utenti e i viaggiatori che, in conseguenza dello svolgimento della manifestazione sportiva “Milano – Sanremo”, sabato 19 marzo 2022, sono previsti possibili disagi al servizio di nelle località savonesi che riguarderanno le linee litoranee urbane ed extraurbane".

"Le modifiche rispetto al regolare passaggio dei bus andranno a toccare la tratta compresa tra Varazze (transito previsto alle 14.33 circa) e Andora (transito previsto alle 16.13 circa), oltre alle località dell’entroterra interessate dal percorso di gara. L’azienda di trasporto savonese comunica, quindi, che potranno verificarsi momentanee variazioni al servizio legate alla sospensione del traffico veicolare sulle strade interessare al transito della competizione sportiva".

"Si informa inoltre che, considerando che a Savona i ciclisti in gara transiteranno in corso Mazzini, corso Tardy & Benech, via Stalingrado, rotonda antistante all’autostrada, via Frumento e l’Aurelia (intorno alle 14.50), anche alcune linee urbane della città capoluogo di provincia potranno subire cambiamenti temporanei di percorso e/o sospensioni del servizio di trasporto pubblico locale".

"Le chiusure alla viabilità, e quindi al servizio di trasporto del parco mezzi di TPL Linea, saranno effettuate almeno un’ora prima del passaggio previsto dei corridori. Per consultare la cronotabella: https://www.milanosanremo.it/percorso/. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 019-2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00)" concludono dall'azienda.