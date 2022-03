Savona, incidente tra via San Michele e via Servettaz: un ferito al San Paolo (FOTO e VIDEO)

Si è verificato quest'oggi un incidente stradale, che ha visto coinvolte due auto (due Ford Fiesta), in via San Michele a Savona all'incrocio con via Servettaz.

L'allarme è stato lanciato intorno alle 15.30. Ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato all'impatto tra i due veicoli, con uno di questi che ha inoltre abbattuto il palo di un cartello stradale.

Immediato l'intervento dei militi della Croce Bianca savonese, dei vigili del fuoco e della polizia locale.

Fortunatamente non si registrano gravi conseguenze: una persona è stata trasferita in codice giallo all'ospedale San Paolo.