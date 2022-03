Albenga, nuovo accampamento “sotto le stelle” nel greto del Centa (FOTO)

Non è una novità, infatti più volte alla nostra redazione sono state segnalate situazioni analoghe: ora sul greto del fiume Centa di Albenga un nuovo bivacco abusivo in una zona particolarmente pericolosa in prossimità del cavalcavia della statale in via Leonardo Da Vinci, una delle direttrici di traffico più frequentate della città.

Il bivacco sembra non essere dotato di tenda, probabilmente questo il motivo per cui gli accampati hanno scelto la zona che consente loro di rimanere minimamente riparati dalle eventuali intemperie.

Nel mese di gennaio, in zona poco distante, era stata segnalata dai cittadini una situazione analoga che, grazie a un’operazione congiunta delle forze dell’ordine ingaune, aveva portato all’individuazione del responsabile.