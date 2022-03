Stella, nuovo bando per l'installazione di colonnine elettriche

Il comune di Stella è sempre più "green" e si impegna a perseguire gli obiettivi della "Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile". In attuazione della deliberazione della Giunta comunale nr. 23/2022, infatti, è stato avviato un percorso per installare sei colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Queste colonnine verranno posizionate nei parcheggi pubblici presenti sul territorio comunale, senza costi per la collettività. L'obiettivo è quello di garantire sempre maggiori servizi al Cittadino, per la vivibilità degli spazi pubblici.