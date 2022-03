La primavera è in saldo al Molo 8.44 di Vado Ligure

È appena arrivata e già propone degli sconti imperdibili: si parla della primavera, la stagione più fiorita dell’anno, dove si è colti da un’irrefrenabile voglia di uscire e di indossare colori vivaci che mettono di buon umore.

Proprio per questo da Conbìpel c’è uno speciale -50% su tutta la nuova collezione: si tratta di una promozione che prosegue fino al 30 marzo 2022, quindi si ha a disposizione ancora una settimana per approfittarne.

I clienti possono sbirciare comunque anche nelle altre vetrine: saldi, promozioni, offerte e regali speciali attendono in ogni shop del Molo 8.44.

In più non si può dimenticare di seguire i canali social per rimanere aggiornati sulle novità dello shopping center e sui contest pasquali. Si può trovare il Molo su Instagram (molo8.44 shopping), su Facebook (MOLO 8.44) ma anche su Google e TripAdvisor, dove dal centro invitano a lasciare una recensione e raccontare la propria esperienza.

Anche il Molo vive la primavera e si veste di incredibili occasioni.