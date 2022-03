Guerra in Ucraina, i sindaci di Boryslav e Truskavec' alle amministrazioni delle Albisole, Savona e Stella: "Si pensava che la parte occidentale fosse più sicura ma l'aggressore non vede frontiere"

Un incontro, organizzato dall'Anpi di Albissola/Albisola/Stella, con le amministrazioni delle Albisole, Savona e Stella con i sindaci dell'occidente ucraino delle città di Boryslav, Truskavec' e la centrale Kryvyj Rih (a sud est di Dnipro) e nel frattempo la vicina città di Leopoli veniva colpita nel cuore dai russi con un imponente attacco missilistico.

Nella sede del Muda sono stati ascoltati i primi cittadini ucraini che hanno raccontato cosa hanno vissuto e stanno vivendo ad un mese dall'inizio delle ostilità. Con gli attacchi che si stanno avvicinando alle loro città.

"Le forze purtroppo non sono uguali, noi non abbiamo pensato di sviluppare la parte militare. Siamo arrivati al 31esimo giorno di guerra e i nostri militari eroi però sono motivati e noi vinceremo per quello - ha detto il sindaco di Boryslav Vladimiro Firman - si pensava che Ucraina occidentale più vicina ai paesi europei fosse più sicura, ma l'aggressore invece non vede le frontiere, questo bombardamento di oggi ad esempio è avvenuto nella capitale della cultura dell'Ucraina, Leopoli. Le città di Mariupol', Kharkiv e Kiev sono state colpite pesantemente e tanti rifugiati nella nostra regione li stiamo accogliendo soprattutto nelle scuole, arrivano qua con quello che sono riusciti a recuperare, anche solo con un passaporto".

"Abbiamo accolto tanti rifugiati circa 30mila, ed è importante che le nostre città possano dare tanti aiuti alle altre colpite - ha proseguito il primo cittadino di Truskavec' - Abbiamo nei nostri ospedali 700 militari feriti nella guerra e ne abbiamo aperto uno da campo. Combatteremo fino all'ultimo sangue, 1000 nostri cittadini hanno imbracciato le armi e difendono il territorio".

"200mila abitanti hanno lasciato la città e il nemico si trova ora a 30-40 km di distanza. Durante i bombardamenti siamo stati oggi 6 ore rifugiati" ha continuato il sindaco di Kryvyj Rih, 664mila abitanti, città natale del presidente Volodymyr Zelensky.

"Vogliamo testimoniare la vicinanza al popolo ucraino e quando tutto questo finirà le nostre comunità come comprensorio vorrei si gemellassero, facendo nascere un rapporto vero - ha detto il sindaco di Albissola Marina Gianluca Nasuti insieme ai primi cittadini di Albisola Maurizio Garbarini, Savona Marco Russo (che ha ricordato il gemellaggio con Mariupol'), Stella Andrea Castellini insieme agli assessori delle due Albisole, Varazze e Savona, il dottor Antonio Costanzo dell'Asl2 savonese e una nutrita presenza di cittadini - Non dovrà essere soltanto un protocollo firmato ma soprattutto qualcosa che possiamo fare noi che viviamo una situazione di benessere e non fuggiamo da nessuna guerra, dovremo così mettere in campo un aiuto concreto".