Calizzano, la stazione di servizio riapre in modalità self service

La stazione di servizio carburante di Calizzano situata in piazzale Europa/via F. Leale riapre. Lo comunica in una nota il sindaco Pierangelo Olivieri.

"A seguito dei vari contatti avuti con la compagnia ENI S.p.A., proprietaria dell’impianto e del relativo terreno, abbiamo appreso che sono state intraprese le attività per la riapertura della stazione di servizio in modalità self service continuativo, solo con pagamento elettronico (bancomat e carte di credito. No contanti), che avverrà a giorni appena ultimate le operazioni di riattivazione dell’impianto stesso" spiega il primo cittadino.

"Questa soluzione è stata adottata non essendo al momento stato individuato alcun gestore disponibile alla conduzione in presenza" conclude Olivieri. La stazione di servizio era stata chiusa lo scorso agosto quando l'allora gestore aveva cessato l'attività.