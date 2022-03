Semar, incontro sindacati-azienda in Unione Industriali. Mandraccia, Cgil: "Confermati gli investimenti e l'occupazione"

L'azienda è sempre alla ricerca di un sito produttivo a Cairo e dintorni ma i sindacati chiedono anche rassicurazioni sui contratti e sugli impegni di assunzione. Quest'oggi all'Unione Industriali di Savona si è svolto un incontro tra i rappresentanti sindacati e i vertici di Semar dal primo di maggio subentreranno a Schneider nel sito produttivo di Bragno dopo che nel dicembre scorso era stata formalizzata di cessione di ramo d’azienda. "Come definito dall'accordo di dicembre, dobbiamo dar vita al contratto integrativo aziendale e abbiamo parlato della situazione occupazionale facendo riferimento all'accordo sulla stabilizzazione dei lavoratori con contratto di somministrazione" spiega il segretario della Fiom Cgil Andrea Mandraccia. Semar ha inoltre confermato l’investimento di 6 milioni di euro che sarà concentrato prevalentemente a partire dal 2023 quando sarà ultimato il nuovo sito produttivo, rispetto a cui l'azienda si sta muovendo per verificare le disponibilità nelle zone limitrofe all'attuale sito di Cairo. "Ci hanno confermato gli investimenti e la nuova occupazione. Stanno cercando un nuovo sito produttivo e stanno vedendo diverse soluzioni che tenga assieme quanto definito dall'accordo che definisce che debba rimanere in Val Bormida e che abbia determinate caratteristiche come una estensione di 8mila mq - prosegue Mandraccia - Si sono comunque intensificati i contatti con le istituzioni a partire dall'assessorato allo sviluppo economico regionale e stanno vagliando diverse opzioni, valutando Bragno e Ferrania, ma sappiamo che ci sono anche altre possibilità. Ci vuole uno stabilimento utile al piano industriale". In merito ai livelli occupazionali sono state confermate 20 assunzioni nelle funzioni ad oggi non presenti in stabilimento (ricerca e sviluppo, marketing, vendite ed acquisti) e l’impegno a verificare nei prossimi mesi i margini per procedere alla stabilizzazione di alcuni lavoratori oggi presenti in azienda con contratto di somministrazione. I sindacati e l'azienda avranno un nuovo incontro a maggio, mese nel quale Semar rileverà Schneider nella gestione e i lavoratori passeranno con la nuova azienda.