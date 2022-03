Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte nel pomeriggio odierno in località Bricchetto, sempre nel comune valligiano, dove alcune fiamme hanno coinvolto il tetto di una casa.

Il rogo è divampato, per cause non ben accertate, dalla canna fumaria e da lì si è espanso al resto del tetto dell'unità abitativa.

I danni sono stati contenuti dal tempestivo intervento dei pompieri, senza che venissero coinvolte persone.