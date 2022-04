"Parcheggio riservato ai soli possessori di Super Greenpass": a Pietra Ligure lo stato di emergenza continua... Colpa di "Pulp in Valmaremola" (FOTO)

Stato di emergenza concluso? A Pietra Ligure qualche dubbio è sorto a chi stamane si è imbattuto in alcuni cartelli tra il lungomare e piazzale Geddo. Lì infatti, da qualche ora, sono spuntate indicazioni particolarmente chiare: "parcheggio riservato ai soli possessori di Super Greenpass".

Ben dettagliata anche la descrizione delle regole da rispettare: "All'interno del veicolo è obbligatorio l'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni, che dovranno indossare berretto con pon-pon - si legge sul manifesto - nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina per la regolare consumazione di effusioni, potrà non essere mantenuta una distanza interpersonale minima di un metro, salvo quanto disposto da specifiche previsioni maggiormente restrittive. Al fine di evitare riconoscimenti da parte del coniuge è altresì obbligatorio l'utilizzo della mascherina sui mezzi privati se presenti a bordo persone tra loro non conviventi".

"Apporre il documento ben visibile sul cruscotto per permettere alle forze dell'ordine accurati controlli - la chiosa finale - i trasgressori saranno perseguitati per legge".

L'ironia che traspare da tali parole unita al fatto che le indicazioni siano sorte proprio nella giornata odierna porta subito a pensare ad un simpatico "Pesce d'aprile", a togliere ogni dubbio il QR Code presente sul cartello. Una volta scansionato ecco spuntare la firma della burla: "Pulp in Valmaremola", ancora e sempre loro, il gruppo goliardico pietrese.

Del resto sarebbe bastato leggere con un pizzico di attenzione l'incipit "Comune di Pietra Liguri", "Il sindago" anziché il sindaco e soprattutto il riferimento alla legge del 20 febbraio 1958 la n. 75 (la famosa legge Merlin che ha abolito la regolamentazione della prostituzione nel nostro Paese) per capire che non poteva che esserci il loro zampino di irriducibili guasconi che ogni 1° aprile, ma non solo, sono pronti ad inventarsene una.