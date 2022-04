Alassio, esce nelle librerie “Genitori imbarazzanti” di don Gabriele Maria Corini

A pochi giorni dalla presentazione del libro “Donne impertinenti” - L'intreccio narrativo al femminile nel Libro dei Giudici presso l’Auditorium San Carlo ad Albenga, scritto da don Gabriele Maria Corini, parroco della chiesa di S. Ambrogio di Alassio, l’autore annuncia l’uscita in libreria di “Genitori imbarazzanti” – Le figure genitoriali nel Libro dei Giudici.

Dopo le “Donne impertinenti” nel contesto biblico, che si sono distinte per il loro agire non convenzionale facendo cose, talvolta, del tutto inaspettate, ora tocca i “Genitori imbarazzanti”, figure che vengono meno alla loro responsabilità genitoriale.

Di particolare rilevanza la prefazione di don Guglielmo Borghetti, che si esprime con vescovo diocesano, forte anche delle sue competenze come moderatore della scuola nazionale di Pastoral Counseling e come psicologo. Si legge: “Genitori imbarazzanti è un itinerario biblico sulla questione della genitorialità; una delle questioni che più risente del diluirsi della sostantività; l’autore scova alcune figure bibliche genitoriali ‘nascoste’ nella teoria dei personaggi spesso ‘secondari’ con maestria e sicura conoscenza del testo e tratteggia non solo il loro ruolo nella prospettica storico-salvifica che li vede protagonisti dell’agire liberante da Dio, ma li studia con competenza anche nelle loro dinamiche profonde dell’agire umano; se è vero com’è vero che ‘biblia vel anima’, in ogni figura biblica s’annida un po’ di ognuno di noi e ciascuno può vedersi rispecchiato vedendosi restituire le profondità del suo animo, le sue armonie e le sue disarmonie”.