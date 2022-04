Lorenzo Jovanotti a Che tempo che fa: “Ad Albenga ti diverti! Io ci ho fatto il Car”. Su Rai 3 ha presentato il Jova Beach Party 2022

A poco più di tre mesi dalla tappa del Jova Beach Party 2022 che toccherà Albenga, presso l’Ippodromo di Villanova d’Albenga, per la precisione, il prossimo17 luglio, Lorenzo Jovanotti Cherubini ieri sera, domenica 4 aprile, ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa”, ha presentato il mega show estivo.

Il presentatore varazzino ne ha elencato le tappe e, arrivato al 17 luglio, quella ingauna, appunto, ha detto: “Albenga è vicino a casa, ti vengo a vedere!” e Jovanotti, con il suo consueto modo estremamente informale, ha risposto: “Ad Albenga ti diverti! Li ci ho fatto il Car, da militare, non ci torno da quel periodo”.

È noto infatti, e lo ha ribadito ancora durante la conferenza stampa lo scorso novembre, dopo averlo specificato già nel 2019, quando doveva fare tappa sulla spiaggia di Albenga nella prima edizione del Jova Beach, poi saltata, che il cantautore toscano ci tiene in particolar modo a cantare nella città delle torri, proprio per i ricordi che lo legano a quei tre mesi in cui ci visse tra il 1988 e il 1989.

Sebbene ci siano state problematiche legate alla sicurezza da affrontare, l’amministrazione di Albenga ha collaborato e sta collaborando proficuamente con quella di Villanova d’Albenga per rendere possibile la tappa e, dopo mesi di lavoro, il 17 dicembre scorso è stato possibile confermarla, dopo che l’esito di tutte le verifiche è stato positivo. Dal 19 dicembre è stata infatti aperta la vendita dei biglietti, un mese esatto dopo la partenza nazionale della prevendita per il mega concerto che si terrà durante l’estate 2022 nelle altre 11 località tappa.

Il Jova Beach Party sarà una grande festa con 3 palchi: lo SBAM Stage, il sound system dedicato ai DJ e alla club culture, dance hall, house, musica da ballo nelle sue accezioni più spinte; il Kontiki Stage al centro dell’area, sorta di zattera sonora per la musica del mondo, con ospiti che arriveranno da ogni latitudine, dando risalto in particolare alla musica più attuale proveniente dal mediterraneo; il MAIN STAGE, il grande veliero che ospiterà il set serale di Lorenzo con la sua band e i suoi ospiti in quella formula unica che è un mix di musica live e DJ set ogni volta diverso. Lorenzo sarà su tutti i palchi a partire dall’apertura delle porte.

Tutti i dettagli tecnici sono stati definiti, non resta che aspettare l’estate, che ieri sera Jovanotti ha definito così: “È la vera grande invenzione dell’Italia, tre mesi di vacanza da scuola non ce li ha nessuno nel mondo”.