Savona, passante stradale in galleria tra Villapiana e il mare: ecco la petizione su Change.org

Il comitato piazza Saffi-Villapiana promuove una raccolta firme affinché il sindaco di Savona Marco Russo prenda in considerazione la costruzione di un passante stradale in galleria, a doppio senso, che colleghi Villapiana (da Via Falletti) con il lungomare Matteotti (zona funivie).

"Questo passante, lungo circa 900 metri, utilizzerà in parte la sede della galleria ferroviaria “Cadimora“, esistente (ora in disuso) aggiornandola con le norme vigenti, e in parte sarà costruito ex novo in sede propria - spiegano dal comitato - La realizzazione consentirà di mettere in comunicazione Villapiana (rapidamente) con l'ospedale, con la zona di Margonara (che diventerebbe la spiaggia degli abitanti di Villapiana e di Lavagnola) e l'autostrada (casello di Albisola)".

"L'utilizzo di questo passante porterà ad una forte riduzione del traffico per tutta la parte della città al di sotto di via Falletti, poiché scremerà la viabilità diretta verso Albisola (pertanto non solo dei due quartieri sopra ricordati), evitando cosi le lunghissime code che attualmente caratterizzano via Torino e via Piave. Senza contare la diminuzione del traffico su piazza Chiabrera".

"Tutti gli altri vantaggi e maggiori informazioni possono essere reperiti nella relazione allegata al progetto consultabile al seguente LINK, e poi all'etichetta: passante tra Villapiana e il mare. Per firmare la petizione CLICCA QUI" concludono dal comitato.