Spostamento parziale del mercato del lunedì in via Paleocapa. Consigliere Santi: "Quali sono le reali intenzioni dell'amministrazione?"

Si va verso lo spostamento di una parte del mercato del lunedì in via Paleocapa a Savona.

Come anticipato alla nostra redazione il sindaco Marco Russo lo scorso 13 febbraio, l'area mercatale in centro dal 2018 non ha mai convinto gli ambulanti e i commercianti in sede fissa (e la stessa nuova amministrazione che aveva già proposto la modifica nel programma elettorale) oltre ai cittadini che hanno riscontrato difficoltà a trovare i banchi. Da lì la decisione, dopo i diversi incontri del vicesindaco e assessore al commercio Elisa Di Padova, di puntare alla modifica coinvolgendo sempre corso Italia e piazza del Popolo ma liberando via Guidobono e via Montenotte.

"La collocazione del mercato non va bene e non soddisfa nessuna categoria, va trovata un’altra soluzione tramite percorso di condivisione con gli ambulanti, i commercianti in sede fissa e i cittadino. Nel primo approfondimento abbiamo sentito gli ambulanti poi proseguiremo con l'ascolto con altri soggetti. Per prendere una decisione buona vogliamo che sia condivisa e ci stiamo lavorando. Il punto di partenza è via Paleocapa è molto estesa e bisogna trovare un po' di soluzioni, tutti i pro e i contro" ci aveva detto due mesi fa il primo cittadino savonese e quindi dopo i vertici tra amministrazione e le associazioni di categoria e il benestare di Tpl e polizia locale è stata paventata l'idea di spostare già per la stagione estiva.

Il consigliere di "Toti per Savona" Pietro Santi chiede però delucidazioni all'amministrazione: "Di questa importante decisione che coinvolge numerosi cittadini e che incide in maniera pesante sulla viabilità, sui parcheggi e di conseguenza sulla vita dei savonesi non si è minimamente discusso nelle sedi opportune e deputate quali Consiglio Comunale e Commissione Consigliare".

Così ha pronta un'interpellanza sul tema chiedendo "quali siano le reali intenzioni dell’Amministrazione Comunale in merito allo spostamento del mercato del lunedì; se sia stato attivato un tavolo di confronto con le associazioni di categoria dei venditori ambulanti e dei commercianti ed in caso affermativo di conoscerne i contenuti; se non si ritenga utile al più presto aprire un ampio dibattito nelle competenti sedi istituzionali".

Uno dei primi atti di Russo all'inizio del mandato lo scorso fine ottobre era stato quello di stoppare lo spostamento di alcuni banchi del mercato in via Manzoni e in corso Italia in piazza Pertini liberando così per motivi legati alla sicurezza la parte finale di via Guidobono all'intersezione fra Corso Mazzini e via Montenotte all'incrocio con via Luigi Corsi, che era stato deciso dall'allora assessore al commercio Maria Zunato.