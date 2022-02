L'intervista. Il sindaco Russo a Savonanews: "No alle scelte appariscenti, ricostruiamo il rapporto con i cittadini"

L'aumento dell'indennità prevista dalla legge di bilancio ha scatenato la reazione delle minoranze e anche di molti cittadini.

La prima polemica "scoppiata in mano" al sindaco Marco Russo e alla sua giunta, che ha espresso indignazione per l'attacco ricevuto, quindi è arrivata dopo più di 3 mesi dal suo insediamento.

Con il primo cittadino nei giorni scorsi però abbiamo fatto una chiacchierata chiedendogli a 360° alcuni problemi, criticità su cui la città aspetta risposte.

Sindaco, è tempo di bilanci, come vede la città dopo i vostri primi mesi di lavoro?

“Ho trovato una citta come mi aspettavo, con i primi mesi che sono stati molto intensi dal punto di vista dal lavoro ordinario, della conoscenza della macchina, della capacità di affrontare le emergenze e ascoltare i cittadini che continuo a ricevere assiduamente. Il fatto di entrare in comune alla fine dell’anno non ha certo agevolato. ma ho trovato quello che mi aspettavo, le difficolta e potenzialità che c’erano. In questi primi due mesi abbiamo cercato di dare qualche segno di rilancio e ho avuto conferma di una città desiderosa di partire che non vuole polemiche ma poter ritrovare una speranza di rilancio. Dopo le feste abbiamo fatto una proposta di restart che coinvolgesse la città e i primi interventi di novembre e dicembre si sono concentrati sugli eventi natalizi e affrontando il tema della pulizia".

Ora come pensa di ripartire?

"Bisogna tenere presente due elementi: la soluzione dei problemi richiede tempo e non bisogna fare scelte appariscenti ma costruire soluzioni solide, c’è bisogno infatti di ritrovare un patto con i cittadini. Il caso della pulizia è più eclatante e ha bisogno di trovare una soluzione, ma c’è bisogno dell’apporto dei cittadini che devono avere un senso di rispetto per la convivenza tra loro, evitando prima di tutto di abbandonare gli ingombranti. A livello comprensoriale abbiamo instaurato un rapporto con gli altri comuni sulle Funivie, sul porto, sull'Aurelia Bis e tutte le amministrazioni sono pronte e disponibili a collaborare".

A Legino siete partiti con gli incontri nei quartieri, i cittadini si aspettano di non venire dimenticati e che le riunioni non evaporino dopo qualche mese come avvenuto in passato.

"Puntiamo sul rilancio dei quartieri, sul rapporto con gli stessi e su questo punto abbiamo annunciato che rifaremo il giro. Vogliamo costruire un rapporto con i cittadini di collaborazione portando le idee ed ascoltando le esigenze e le proposte. Stiamo lavorando con delle modalità stabili, considerato che non esistono più le circoscrizioni, e attraverso i consiglieri e i rappresentanti del territori vogliamo trovare modalità con i quali si vada avanti nel tempo, le stiamo valutando e le sperimenteremo".

Centro raccolta rifiuti e mercato del lunedì: due patate bollenti per le quali i savonesi vogliono risposte e cambiamenti:

"Considero quell’area utile per il quartiere e il centro di raccolta deve trovare un’altra sistemazione ma prima bisogna vedere la fine dell’iter della gara per l'ingresso della newco all'interno di Ata. Confermo invece che la collocazione del mercato non va bene e non soddisfa nessuna categoria, va trovata un’altra soluzione tramite percorso di condivisione con gli ambulanti, i commercianti in sede fissa e i cittadino. Nel primo approfondimento abbiamo sentito gli ambulanti poi proseguiremo con l'ascolto con altri soggetti. Per prendere una decisione buona vogliamo che sia condivisa e ci stiamo lavorando. Il punto di partenza è via Paleocapa è molto estesa e bisogna trovare un po' di soluzioni, tutti i pro e i contro".

Problema sicurezza, non solo Darsena e Piazza del Popolo, la criticità è anche nel pieno centro città, come interverrete?

"Su questo stiamo seguendo l’approccio, il problema della sicurezza dei cittadini e del degrado richiede risposte complesse e c’è sicuramente la collaborazione con la Questura e il rapporto con il Questore è molto proficuo rispetto all’amministrazione e alla polizia locale. Dobbiamo far ritornare la vita in alcune zone della città che appaiono più degradate tramite una serie di iniziative, ed è inoltre importante dialogare con i cittadini che hanno delle idee. Vogliamo conoscere più da vicino le situazioni di disagio e di povertà che si manifestano in alcune zone, infatti gli assessori Viaggi e Pasquali stanno facendo un giro per la città in modo da trovare delle risposte. Non sottovalutando un problema giovanile, adolescenziale, dovuto anche al Covid che si sta manifestando in tutta Italia e che si trasforma in una criticità di sicurezza e quindi disagio sociale".

Italia Viva, partito che fa parte della sua coalizione, sta strizzando l'occhio a Toti e a Cambiamo non solo a livello nazionale. Non teme che ci possano essere spaccature future?

"Il lato positivo di questa esperienza consiste nel fatto che ho invertito l’ordine dell’approccio politico e ho messo al centro il progetto e ho aggregato. L’aggregazione e le forze politiche hanno condiviso questa impostazione e l'hanno resa concreta, questa centralità è un punto fermo e fa sì che non solo nella giunta ma anche nella maggioranza ci sia coesione. Questo mi tranquillizza sulla temuta della maggioranza e sulla tenuta del progetto. Abbiamo instaurato questo rapporto sul confronto, insieme portiamo avanti il progetto e siamo concentrati sul percorso. Se ci saranno problemi nel futuro? Li risolveremo con il dialogo".