Savona, sullo spostamento del mercato Fratelli d'Italia chiede risposte: "Quale area e quali alternative al traffico si sono pensate per via Paleocapa?"

L'annuncio di uno spostamento parziale diventerà nei prossimi mesi realtà, eppure, sulla futura collocazione del mercato settimanale del lunedì a Savona permangono diversi dubbi.

Dopo quelli esposti dall'ex assessore Santi, nella prossima seduta del Consiglio Comunale savonese si tornerà a parlare dell'argomento con un'interpellanza presentata dai consiglieri Arecco e Giusto di Fratelli d'Italia nella quale non solo si parla della logistica dei banchi, ma anche dell'incisività della scelta sulla mobilità cittadina.

"Presumibilmente entro il mese di maggio, come dichiarato dal sindaco e dal suo vice agli organi di stampa, verrà deliberato lo spostamento in Via Paleocapa di una parte del mercato. A oggi, tuttavia, ai consiglieri non è stata fornita alcuna informazione circa le modalità e i tempi della prevista riorganizzazione dell'area mercatale e, conseguentemente, della mobilità" spiegano.

"Vorremmo però sapere - si domandano Arecco e Giusto - quale parte della via si prevede di utilizzare per l'area mercatale e quindi, di conseguenza, come sarà riorganizzata la viabilità e quali saranno le aree di sosta alternative previste per i residenti e i commercianti della zona".

I consiglieri del partito guidato da Giorgia Meloni sottolineano anche come lo spostamento dovrà portare a una riorganizzazione del trasporto pubblico in zona, oltre a nuove soluzioni "per consentire l'accesso, nella giornata del mercato, agli edifici scolastici collocati in prossimità di Via Paleocapa, sia per i mezzi di soccorso, sia per gli studenti e gli eventuali accompagnatori, sia per il personale" chiosano dalla minoranza.