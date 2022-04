Lions Club, raccolta fondi per l'acquisto di un cane guida per non vedenti

Si svolgerà mercoledì 13 aprile nel suggestivo Ristorante Scola, di Castelbianco, una delle eccellenze gastronomiche del nostro territorio, la cena “Pasqualizia” (Pasqua post Natalizia) Intermeeting di zona rivolto a raccogliere fondi per l'acquisto di un cane guida per non vedenti.