I dinosauri tornano a Carcare, nei locali della biblioteca la mostra "La meravigliosa storia della vita sulla terra"

"La meravigliosa storia della vita sulla terra" torna a Carcare con la sua seconda edizione. “A distanza di tre anni dalla prima esperienza con fossili e reperti, che aveva raggiunto il record di oltre 700 visitatori, le sale mostra di Villa Maura ospitano nuovamente l’esposizione curata da Domenico Lanzano" spiega l'assessore alla Cultura del comune di Carcare Giorgia Ugdonne.

"Visto il grande successo della scorsa volta, abbiamo deciso di replicare con questa seconda edizione, arricchita da nuovi pezzi inediti. Un’esperienza unica per grandi e piccoli, la collezione del signor Lanzano vanta reperti provenienti da tutto il mondo con una strabiliante varietà degna di un Museo di Scienze naturali. E’ sicuramente una grande occasione per la nostra Biblioteca per poter offrire qualcosa di indubbiamente insolito ed una imperdibile opportunità per le scuole, che possono prenotare una visita guidata e proporre ai ragazzi la didattica della storia della vita sulla terra anche al fuori della classe".

"L’esposizione sarà articolata nelle quattro sale in ordine cronologico, a partire dalle prime forme di vita animale e vegetale, per arrivare ai dinosauri ed infine all’uomo primitivo. Ringrazio quindi Domenico ed Annamaria Lanzano per aver voluto condividere ancora una volta la loro collezione" conclude l'assessore Ugdonne.

L’inaugurazione della mostra si terrà sabato 9 aprile alle ore 16,00 e sarà visitabile fino al 1 maggio con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00 alle ore 19.00, il sabato e la domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00. E’ altresì possibile prenotare la visita contattando i seguenti numeri: 339 8030315 (Domenico) e 338 3020228 (Annamaria).