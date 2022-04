Sport, natura, gastronomia, internazionalità: il fine settimana dal 7 al 10 aprile è sempre più Alassio Experience

Non ci sarà sicuramente di che annoiarsi il prossimo fine settimana ad Alassio. L’offerta è di quelle davvero da non perdere e destinate ad accontentare i palati più esigenti, in tutti i sensi.

Sport, agonismo, internazionalità, glamour, gastronomia e volti noti e notissimi del mondo della vela, dello spettacolo e del jet set.

I primi a scendere in campo sono i bocciatori. In azione dal pomeriggio di oggi, giovedì 7 aprile; un appuntamento doppio che conferma la Città del Muretto capitale internazionale di questa disciplina. La storica Targa d’oro (nata nel 1954, non disputata nel 2020 e slittata a ottobre nel 2021) quest’anno è infatti preceduta da una tappa della Ligue Sport Boules M1, prestigioso circuito nazionale francese che per la prima volta si svolge oltreconfine. Fari puntati, ovviamente, sul Palaravizza.

I due appuntamenti, organizzati dall’Associazione Bocciofila Alassina con la collaborazione di Gesco e Colba si svolgono sotto l’egida della Federazione Italiana Bocce, si avvalgono del sostegno di Comune di Alassio e Regione Liguria ed hanno ricevuto il patrocinio di Coni Liguria e Provincia di Savona. Tutti gli incontri che avranno luogo nelle quattro giornate sugli otto campi allestiti all’interno del Palaravizza saranno trasmessi in diretta streaming

Ligue M1 - Si parte giovedì 7 e venerdì 8 aprile con la quarta delle otto tappe della Ligue M1, kermesse che vede impegnati i migliori 16 club transalpini, garantendo anche un interessante ritorno dal punto di vista della promozione turistica. La competizione è a quadrette, con due riserve a disposizione. La kermesse in precedenza ha toccato Macon, Saint Sigolène e Saint Quintin Fallavier, mentre successivamente sarà di scena a Saint Vulbas, Le Puy en Velay, Villefranche sur Saone e Ais les Bains. In vetta alla classifica attualmente c’è il Team Nice capitanato da Xavier Challamel davanti al Saint Vulbas di Albert Didona. Teatro di tutte le sfide sarà il Palaravizza, con ingresso gratuito per entrambe le giornate. Venerdì le ostilità si apriranno già dalla mattina e culmineranno con la finale delle ore 21, ripresa dalle telecamere di Sport en France, che la trasmetterà interamente in differita, facendola precedere da una video cartolina di Alassio. Una seconda messa in onda è prevista sul canale L’Equipe.

Targa d’Oro - Sono oltre mille gli iscritti alla 69a edizione della Targa d’oro, manifestazione internazionale autorizzata dalla Fiboules, in programma sabato 9 e domenica 10 aprile ad Alassio e località limitrofe. La Targa d’oro comprende la mitica competizione a quadrette, la Targa Junior e la Targa Rosa, tabelloni a coppie, inseriti rispettivamente nel 2014 e 2015, riservati ai giovani (quest’anno della categoria Under 15/12) e alle donne. Oltre 220 sono le formazioni per la Targa d’oro, più di 40 quelle della gara femminile e una ventina quelle giovanili. In arrivo anche atleti dal Triveneto e una quarantina di compagini straniere, da Francia, Principato di Monaco, Slovenia, Croazia, Svizzera e Spagna.

A partire dalla serata di sabato il clou dell’evento si concentrerà al Palasport Ravizza, con ingresso a pagamento (biglietto per le singole sessioni tra i 3 e i 7 euro). Gran finale domenica 10 alle ore 17 con tutte le finali in contemporanea.

Lo specchio d’acqua della Baia del Sole, invece, si appresta ad ospitare un nuovo esaltante appuntamento con la vela in generale e con la Classe Smeralda 888, con il Trofeo Carpaneda, in particolare: un graditissimo ritorno della flotta che ha sede nel Principato di Monaco e che articola la propria stagione nei porti più prestigiosi: Monaco, Porto Cervo, Saint Tropez, Cannes e, dallo scorso anno anche Alassio.

Torna dunque la flotta delle “Smeraldine” ma con una sostanziosa novità: la Luigia Academy Cup, il match race giovane ed etico ideato da Luigi Guarnaccia che, tra l’8 e il 10 aprile, vedrà i giovani velisti della Société Nautique de Genève, unico club europeo ad aver vinto e difeso l'Americas Cup, e lo Yacht Club de Monaco, sede della prestigiosa classe, affrontarsi in un duello alla meglio delle cinque regate a bordo di due Smeralda 888 One design contestualmente protagonista del Trofeo Carpaneda, evento che, proprio ad Alassio, aprirà la stagione agonistica di questo progetto firmato da German Frers.

Nel corso degli ultimi giorni sono stati resi noti i nomi dei giovani velisti chiamati a comporre i team che, ricordiamo, non potranno superare il totale di 150 anni. Ad attenderli presso la Marina di Alassio S.p.A. e il Circolo Nautico Al Mare i due rispetivi coach: due leggende della vela nazionale e internazionale.

Il primo Mauro Pelaschier, già timoniere di Azzurra in America's Cup nel 1983 e nel 1987, è sicuramente uno dei massimi rappresentanti e divulgatori del movimento velico italiano. Nel 2019 è stato nominato Commendatore Ordine al Merito della Repubblica per le sue attività correlate alla campagna di salvaguardia ambientale promossa da One Ocean Foundation.

Il secondo: Flavio Favini Velista dell'Anno 2003, è tra i protagonisti della mitica vittoria italiana all'Admiral's Cup del 1995 in quanto timoniere di Capricorno e vincitore con BluMoon del Mondiale Melges 24 nel 2001 e nel 2014, è stato in America's Cup nel 2003 e nel 2007 con Mascalzone Latino ed è considerato uno dei massimi interpreti delle principali classi monotipo.

Affiancheranno i due team nel corso delle giornate di allenamento, con l'obiettivo di prepararli al meglio verso la finale di sabato 9 aprile, prevista sulla distanza di cinque match. Tra i coach è stato inserito infatti Marco Mercuriali. Umpire di fama internazionale e rule advisor tra i più stimati, Mercuriali è stato componente della squadra azzurra di Finn tra il 1978 e il 1982 prima di diventare (1984) coach federale. Come quadro tecnico ha preso parte alle edizioni dei Giochi Olimpici comprese tra il 1992 e il 2008 e alle campagne di Coppa America del 1983 (Azzurra), del 2000, 2003, 2007, 2013 e 2021 (Luna Rossa) e del 2017 (Oracle Racing).

“Il successo dello scorso anno – spiega Carlo Canepa, presidente del Cnam Alassio – è stato un successo straordinario, l’occasione per riunire nel Porto Luca Ferrari i campioni di oggi e di ieri che il Circolo Nautico al Mare di Alassio ha dato alla vela italiana e internazionale. E’ stata una vera e propria festa della vela, dello sport e dell’amicizia: siamo felici di riavere la classe, questi grandi campioni e una novità per la nostra Baia, un mach race che si svolgerà proprio davanti al Molo di Alassio per consentire a tutta la cittadinanza, dalla spiaggia di assistere all’evento”.

Da venerdì 8 aprile, infatti, sarà l’intera flotta delle Smeralda a tenere banco sullo specchio d’acqua di fronte ad Alassio con un massimo di tre regate al giorno su percorsi a bastone.

Francesco Vauban su quel “Botta a dritta” che fu proprio di Carpaneda torna nella Città del Muretto per difendere il successo conseguito lo scorso anno a spese di Charles di Borbone su Vamos Mi Amor, secondo; Paolo Rotelli su Black Star terzo, e Timotey Sukmontin su Beda quarto a pari punti con Rotelli.

“C’è sempre grande gioia alla vigilia di un grande evento – aggiunge Rinaldo Agostini, presidente della Marina di Alassio – c’era lo scorso anno, quando abbiamo scoperto il Murale dedicato a Pietro Sibello e alla vittoria nella Prada Cup; c’è quest’anno per l’arrivo di questi grandi campioni. Tanta gioia e tanto lavoro organizzativo che ancora una volta andrà a mettere in luce la straordinaria professionalità di chi da tutta la vita respira vento e salsedine”.

Altro nome di peso entrato a far parte della Luigia Academy Cup è quello del Maestro Carlo Borlenghi e dello Studio Borlenghi che, tramite scatti entrati nella storia della vela, ha raccontato in modo unico ed esclusivo gli ultimi quarant'anni di yachting ad addetti ai lavori e appassionati: la sua presenza servirà a cristallizzare i ricordi di quella che, secondo l'intendimento di Luigi Guarnaccia, sarà la prima edizione di format destinato ad essere riprodotto e ottimizzato di anno in anno.

“Lo scorso anno mi sono divertita come non mai – ricorda Roberta Zucchinetti, argento ai mondiali Laser del ’93, oggi Presidente del Consiglio con delega allo Sport del Comune di Alassio – ho ripreso in mano la barra di una barca che non conoscevo insieme agli amici con cui ho condiviso anni di allenamenti nelle diverse classi. Quella che lo scorso anno è stata una sfida interna, con tinte di goliardia e sano agonismo, quest’anno si è trasformata in qualcosa di molto più grande: grandi campioni e giovani atleti: l’esperienza al servizio della fisicità in un mix esplosivo che è poi la formula destinata a creare altri campioni”.

Altre novità riguardano invece la collaborazione con Sailing For Environment, il progetto promosso dell'artista Valeria Serra, specializzata nella realizzazione di quadri e opere d'arte con rifiuti in plastica raccolti sulle spiagge de La Maddalena. Scelta per rafforzare l'impegno della Luigia Academy Cup verso la protezione dell'ambiente, l'iniziativa servirà per sensibilizzare i visitatori circa la dispersione delle plastiche in ambiente marino.

Partirà domani mattina anche l’attesissima terza edizione del “Festival della Cucina con i Fiori” promossa da Marina di Alassio e Gesco e che si svolgerà dall’8 all’11 aprile nella splendida cornice della città di Alassio. Una quattro giorni ricca di degustazioni, show cooking, educational e incontri con chef, aziende, giornalisti, operatori del settore. Un vero e proprio festival nazionale, che richiamerà ad Alassio anche esperienze di altre regioni e paesi. Tutta la città sarà coinvolta nella manifestazione ed un ruolo di grande protagonista sarà svolto dall’Istituto alberghiero alassino “Giancardi Galilei Aicardi”, che non solo ospiterà alcune iniziative, ma sarà di supporto all’intera manifestazione.

Il via domani mattina alle ore 9.00 presso l’Istituto alberghiero alassino con i laboratori di cucina con gli chef Federico Scardina dell’Hostaria del Viale di Albenga e Cinzia Chiappori dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga e Rosa D’Agostino del Ristorante Da Gin di Castelbianco. A seguire dalle ore 11.30 alle ore 12.30 I fiori eduli in cucina: aspetti nutrizionali dei fiori commestibili a cura di Crea Sanremo con la Dott.ssa. Laura Pistelli dell’Università di Pisa e la presentazione del libro “I fiori dalla terra al piatto” a cura della Dott.ssa Sophie Descamps di CREAM – Nizza.

Come annunciato dal sindaco Alassio, Marco Melgrati, la città si candida ad ospitare una vera e propria “Accademia degli chef della cucina con i fiori”, non solo in primavera, ma in tutte le stagioni e aperta a chef italiani e stranieri. Un evento che farà parte della nuova offerta turistica della Città nell'ambito delle altre proposte allo studio sotto il claim “Alassio Wellbeing Experience”". E l’Istituto “Giancardi Galilei Aicardi” di Alassio diventa un punto di riferimento nazionale per tutti gli altri istituti professionali che sono interessati ad approfondire le tematiche della cucina con i fiori eduli.

"La nuova proposta gastronomica di Alassio - spiegano gli Assessori al Turismo e alle Società Partecipate, Angelo Galtieri, e al Commercio e alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda - ricca di inventiva e gusto, favorita dal clima particolarmente mite del territorio che protegge la coltivazione di gustose erbe aromatiche e deliziosi fiori commestibili, accoglierà numerosi visitatori e turisti e valorizzerà l’aspetto gastronomico dei fiori che verranno intrecciati con gli altri prodotti tipici del territorio, nel settore agro-alimentare, quali l’olio e le olive, i vini locali e le diverse De. Co. firmate Alassio Experience".

“Un week end davvero emozionante – commenta il primo cittadino della Città di Alassio, Marco Melgrati – fatto di numerosi ingredienti che appartengono alla tradizione della nostra città che negli ultimi tempi si è posta come obiettivo quello di dare un impulso all'offerta esperienziale della Città, con contaminazioni culturali squisitamente liguri: lo sport, il mare, la collina, i fiori e la cucina, promuovendo un modo diverso e innovativo di fare turismo. Per questo motivo, grazie a queste manifestazioni, e in particolare al Festival della Cucina coi Fiori” è stata creata una nuova esperienza firmata Alassio con corsi di formazione dedicati alla cucina con i fiori sia rivolti a semplici appassionati, che ai professionisti del settore, creando così una “Accademia degli chef della cucina con i fiori” di Alassio, in tutte le stagioni e aperta a chef italiani e stranieri. Questo evento andrà dunque a far parte della nuova offerta turistica della Città nell'ambito delle altre proposte che già fanno parte della tradizione e a quelle allo studio sotto il claim “Alassio Wellbeing Experience”".

Tutti gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti.

Programma completo Ligue M1 e Targa d’Oro

Giovedì 7 aprile (Palaravizza)

ore 15.30: Boule Rouge (gara al punto e alla bocciata), aperta a tutti

ore 16.30: Giovani & Campioni

ore 17: Big & Vip

ore 20.30: presentazione Ligue M1 e saluto autorità

ore 21: 1° turno fase a gironi Ligue M1

Venerdì 8 aprile (Palaravizza)

ore 8: 2° turno fase a gironi Ligue M1

ore 10.45: 3° turno

ore 14.30: partite di classificazione 5/9° posto

ore 17: semifinali

ore 21: finale

Sabato 9 aprile (vari impianti)

ore 8 (Alassio, Albenga, Garlenda, Diano Marina): 1° turno Targa d’oro

ore 10.30: 2° turno Targa d’oro (64esimi di finale)

ore 14 (Albenga e Diano Marina): inizio fase eliminatoria Targa Rosa e Targa Junior

ore 14.30: 3° turno Targa d’oro (32esimi di finale)

ore 17: 4° turno Targa d’oro (16esimi di finale)

ore 21 (Palaravizza): quinto turno Targa d’oro (ottavi di finale)

Domenica 10 aprile (Palaravizza)

ore 8: ottavi di finale Targa Bis

ore 8.30: fase finale Targa Rosa e Targa Junior (Bocc. Alassina e Bocc. Fenarina)

ore 10.30: quarti di finale Targa d’oro e Targa Bis

ore 14.15: semifinali Targa d’oro, Targa Bis, Targa Rosa e Targa Junior

ore 16.45: finali

Programma Trofeo Carpaneda e Luigia Academy Cup

Giovedì 7 Aprile

Arrivo dei concorrenti. Registrazioni dalle 10.00 alle 18.00.

Varo delle barche ed allenamento libero.

Venerdì 8 Aprile

10.00 Skippers' Meeting

11.00 Primo Segnale di Avviso Al termine delle prove Cerimonia di Benvenuto

Sabato 9 Aprile

10.00 Skippers' Meeting 11.00 Primo Segnale di Avviso

Ore 15.30 Pontile Bestoso Procedure di partenza Luigia Academy Cup

Domenica, 10 Aprile

10.00 Skippers' Meeting 11.00 Primo Segnale di Avviso

17.00 Premiazione e Cerimonia di Saluto al CNAM

Programma Festival della Cucina con i Fiori

Venerdì 8 aprile

Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi” - Via Francesco Petrarca, 7.



Ore 9.00 I fiori nel piatto: incontro, show cooking con gli chef Federico Scardina dell’Hostaria del Viale di Albenga e Cinzia Chiappori dell’Osteria del Tempo Stretto di Albenga e Rosa D’Agostino del Ristorante Da Gin di Castelbianco.

Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 I fiori eduli in cucina: aspetti nutrizionali dei fiori commestibili a cura di Crea Sanremo con la Dott.ssa. Laura Pistelli dell’Università di Pisa. A seguire presentazione del libro “I fiori dalla terra al piatto” che illustra i risultati dei progetti ALCOTRA a cura della Dott.ssa Sophie Descamps di CREAM – Nizza.

Sabato 9 aprile

L’intera giornata sarà seguita dal TG ITINERANTE, rubrica di approfondimento turistico/culturale a cura dei TGR LIGURIA.

Marina di Alassio – Porto Luca Ferrari, 4.

Mattina

ore 10.00 Dai sentieri al mare alla scoperta delle erbe e dei fiori eduli

Passeggiata in compagnia della cuoca selvatica, Eleonora Matarrese e la Guida dei sentieri Tata Mugnosso.

Punto di ritrovo dell’escursione la Torre Adelasia di Vegliasco in strada Vicinale di Moglio. Il percorso si svilupperà sopra la costa e il Monte Bignone passando per Solva fino a raggiungere La Marina di Alassio.

ore 11.30 Fiori e erbe in cambusa Incontro con il giornalista enogastronomo

Roberto Pisani, autore del libro “Cucinare in barca” presso la Marina di Alassio. A seguire degustazione di vini del territorio promossi da Vite in Riviera, presentati dalla FISAR, Federazione Italiana Sommelier Albergatori. Presentazione di un cocktail con I fiori realizzato dall’Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”

Pomeriggio

Presso l’Auditorium “Roberto Baldassarre” della Biblioteca Civica - Piazza Airaldi e Durante, 7.

ore 15.30 La coltivazione dei fiori eduli, trasformazione e conservazione a cura drl Dott. Andrea Copetta, ricercatore Crea Sanremo. L’essicazione dei fiori commestibili per la conservazione a cura della Dott.ssa Elena Cerutti di Terre dei Savoia. I nuovi progetti di trasformazione dei fiori eduli a cura di Marco Ravera di RZERO– Albenga -7°edizione “Un fiore nel piatto” concorso Gastronomico del comune di Darfo Boario Terme (BS) a cura di Loretta Tabarini - Presidente Promazioni360.

In piazza Airaldi e Durante:

ore 17.00 La cuoca selvatica, Eleonora Matarrese esperta forager ed etnobotanica;

ore 18.00 Show cooking della chef Paola Chiolini Balena Bianca Vallecrosia e Attilio Bernacchini Chef Ristorante Aglio e Oglio Rogno (Bergamo);

ore 18.30 “I fiori nel dessert” a cura di “Simo la pasticceria che sognavo” del pasticcere Simone Rupil di Alassio.

Sera

Ex Chiesa Anglicana - Via Adua, 6.

Ore 20.30 Cena di Gala “Mangiare i fiori” organizzata da MoreNews info +39 3480954317 con storytelling di Patrizio Roversi e Claudio Porchia a cura della chef Paola Chiolini;

Prenotazioni http://www.mangiareifiori.it/home/21-9-aprile-mangiare-i-fiori-alassio.html

Domenica 10 aprile

Auditorium “Roberto Baldassarre” della Biblioteca Civica - Piazza Airaldi e Durante, 7.

Ore 10.30 Show cooking e degustazione con lo chef Gianfranco Calidonna di Roma, autore del libro “I fiori nel piatto” e della chef Roxana Rondan, Presidente Agape - Associazione di Gastronomia Peruviana;

11.30 Fiori commestibili, tra orto e cucina - conosciamo e assaggiamo i fiori a cura di Marco Nigro e Giovanna Mazzoni con i fiori di Hortives di Milano;

Lunedì 11 aprile

Istituto Alberghiero “Giancardi Galilei Aicardi”

ore 10.30/12.30 Corso di Formazione sulla Cucina con i fiori riservato a chef, operatori del settore e amanti della cucina con i fiori a cura dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza e Crea Sanremo. Docenti: Barbara Ruffoni, dirigente Crea Sanremo, Andrea Copetta, ricercatore Crea Sanremo e Claudio Porchia, giornalista.

Corso gratuito, su prenotazione, con rilascio dell’attestato di partecipazione. Per info e prenotazioni +39 348.0954317 - segreteria@ristorantidellatavolozza.it

Conduttore del Festival: Patrizio Roversi, giornalista e conduttore televisivo.

Direzione artistica del Festival: Claudio Porchia, Presidente Associazione Ristoranti della Tavolozza.

Promosso da Marina di Alassio e Gesco.