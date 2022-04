A10, resta attiva la deviazione di carreggiata tra il bivio con la A26 e Varazze direzione Savona

Autostrade per l'Italia comunica: "A seguito di ispezioni condotte questa notte all’interno della galleria Maxetti - situata nella tratta di A10 compresa tra Varazze e Arenzano in direzione Savona - si è reso necessario procedere con l’installazione di alcune centine che non ne consentono la riapertura nei tempi previsti.

Per questo motivo, resta attiva per la giornata odierna la deviazione di carreggiata installata nel tratto compreso tra il bivio con la A26 e Varazze, in direzione Savona. Tale cantierizzazione comporta anche la chiusura dell’entrata di Arenzano in direzione Savona. In alternativa è possibile utilizzare la stazione di Varazze.



In base all'evoluzione degli accodamenti attesi saranno consigliati i seguenti percorsi alternativi: per le brevi percorrenze, uscire a Genova Pra' e rientrare a Varazze dopo aver percorso la SS1 Aurelia; per le lunghe percorrenze provenienti dal Nord/Nord-Est utilizzare la A6 Torino - Savona.