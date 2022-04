Carcare, una raccolta fondi per compartecipare alla realizzazione dei fuochi d'artificio di San Giovanni

Una libera donazione per la realizzazione dei fuochi d'artificio in occasione dei festeggiamenti di San Giovanni: questa l'iniziativa promossa da Roberto Zunino, noto commerciante di Carcare.

"Dal momento momento che questi ultimi due anni sono stati caratterizzati da una pandemia globale che non ha permesso in alcun modo né le relazioni sociali né tantomeno le manifestazioni pubbliche a causa delle limitazioni dovute alle restrizioni dei vari decreti governativi, oggi mi trovo qui a riflettere su quanto accaduto e a provare come tutti a rialzarmi e a iniziare un nuovo percorso fatto di ottimismo e tanta volontà" spiega Zunino.

"Quindi in qualità di commerciante ho deciso di aiutare, seppur con un piccolo contributo, l’amministrazione comunale alla realizzazione degli eventi relativi al prossimo Giugno Carcarese, che come da tradizione quest’anno ripartirà con i festeggiamenti del Santo Patrono San Giovanni Battista (per altro unico Santo nel calendario Cristiano a essere festeggiato due volte) che culmineranno il 24 giugno con i tradizionali fuochi d’artificio e la presenza del luna park in piazza Caravadossi e con l’accensione dei classici falò lungo le rive del Bormida il 29 agosto".

"Invito non solo i commercianti carcaresi, ma anche tutti i comuni cittadini a dare anche loro un libero contributo per una ripartenza - conclude - La raccolta è per una compartecipazione a produrre una donazione per i fuochi d'artificio del 24 giugno. Sarà possibile donare presso il mio negozio Next Vodafone Carcare situato in via Garibaldi, 70".