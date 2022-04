Savona, nuova copertura per la bocciofila di via Famagosta grazie al Fondo Strategico regionale

"Sarà così finalmente realizzato il progetto che da anni si teneva nel cassetto, reso possibile grazie all’interessamento del presidente Toti che già in estate aveva dato parola sull’ottenimento del finanziamento" commenta invece il consigliere Alessandro Bozzano.

"Quando siamo andati a Savona, con il presidente Giovanni Toti, in occasione della campagna elettorale di Angelo Schirru, al Bocciodromo di Savona, accolti dal presidente Alessandro Gugliotta, si fece molta ironia sul fatto che i finanziamenti alla struttura sarebbero arrivati solo ed esclusivamente in caso di vittoria del candidato Schirru. Questa maggioranza ha dimostrato ancora una volta di essere un gruppo serio, in grado di dare risposte concrete, ha preso un impegno e lo ha mantenuto rispedendo al mittente quelle accuse insulse e becere di fare semplici ‘promesse da campagna elettorale" scrive il capogruppo di Cambiamo! in Regione, Angelo Vaccarezza.