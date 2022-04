Tpl, incontro Rsu-azienda sulle richieste delle procedure di raffreddamento: pronto un documento di accordo

Ritiro delle intenzioni di esternalizzare il reparto lavaggio e le lavorazioni collaterali e di supporto alle linee e ristabilire i corretti livelli occupazionali nei vari reparti aziendali.

Questi alcuni dei temi che sono stati trattati ed inseriti in una proposta di accordo dalla rsu aziendale dopo un incontro avvenuto ieri tra gli stessi e la presidenza e direzione di Tpl nel quale sono state affrontate le richieste contenute nelle procedure di raffreddamento.

"Nel confronto iniziale tra le parti si è convenuta la necessità di attivare un ulteriore tavolo di confronto sul TPL provinciale anche con gli enti proprietari e concedenti, in quanto alcuni aspetti finanziari e gestionali esulano dal solo rapporto azienda-lavoratori, ma sono competenza di comuni e Provincia" ha spiegato la Rsu di Tpl nel documento inviato ai lavoratori.

E' stato inoltre chiesto di stabilizzare i contratti a tempo determinato, e di iniziare un confronto tra la Rsu e i responsabili aziendali di movimento, officina, impianti, personale per affrontare più nel merito le problematiche dei turni di guida, della manutenzione e pulizia degli autobus.

Nella bozza di accordo è stato chiesto all'azienda di ristabilire un più funzionale rapporto uomo/turno del personale viaggiante realizzando per l'anno 2022, 23 assunzioni di conducenti di linea 14 in sostituzione del turnover e 9 nuove assunzioni; di implementare i livelli di manutenzione degli autobus, stabilizzando con contratto a tempo indeterminato due meccanici nelle sedi di Savona e Cairo Montenotte, attualmente in sostituzione di personale assente, di ristabilire i livelli occupazionali con l' assunzione di 1 meccanico presso l'officina del deposito di Cisano sul Neva e 2 lavatori rispettivamente per i depositi di Cisano sul Neva e Cairo Montenotte; di stabilizzare con contratto a tempo indeterminato i conducenti di linea attualmente assunti con contratto a termine; di dare inizio ad un confronto tra i responsabili dei reparti Movimento, Personale, Officine, Impianti e la Rsu aziendale per un confronto tecnico sulla turnistica del personale viaggiante, manutenzione autobus, sistemi di protezione del personale, vendita dei biglietti; di condividere tra le parti le modifiche da apportare al piano industriale per la gestione futura di Tpl Linea, necessarie a seguito degli importanti cambiamenti sociali, finanziari, normativi che hanno interessato il tessuto sociale, istituzionale, economico negli ultimi anni; di prevedere con l'avvio del servizio estivo il ripristino dell'ufficio movimento presso il deposito di Cisano sul Neva che congiuntamente al turno di controlleria garantirà una più funzionale gestione del servizio e un migliore supporto al personale viaggiante nelle linee del ponente savonese.

"L’azienda ha ritenuto accoglibile buona parte delle richieste manifestando difficoltà a migliorare i livelli occupazionali dei reparti lavaggio e officina, comunque riservandosi di formalizzare entro lunedì 11 le osservazioni al documento presentato" hanno continuato dalla Rsu che ha specificato che ogni possibile intesa prima di essere firmata dovrà essere valutata nelle assemblee dai lavoratori.