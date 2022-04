Riparte l'organizzazione del Capodanno Cinese in piazza a Genova

Si è svolto ieri mattina, giovedì 7 aprile, il webinar su Google Meet per la presentazione del Progetto "Capodanno Cinese in piazza a Genova", con i lavori grafici realizzati nel 2019 dagli studenti dell'ex IISS Einaudi Casaregis Galilei, patrocinato dai comuni di Albenga, Finale Ligure, Lerici, Loano e Santa Margherita Ligure, dalle iniziative Lamialiguria di Regione Liguria e Lerici Coast del comune di Lerici e la Camera di Commercio di Genova.

Presenti Laura Rizzo, Project Manager di ChinEAT, Milena Mallamaci, fiduciaria sez. Casaregis e insegnante di Storia e Arte del territorio all'IISS Einaudi Casaregis Galilei, Irene Mercuri, Consigliera Supplente di Parità per la Regione Liguria, e Francesca Toffali, Assessore alle Relazioni Internazionali del comune di Verona.



L'incontro è iniziato con le presentazioni ufficiali dei partecipanti e di Meike Ye e Andrea Sciallero, che insieme collaborano e coordinano la fase realizzativa dell'Evento, illustrato sullo spunto delle Opere Grafiche realizzate nel 2019 da alcune studentesse dell'istituto Casaregis Galilei di Genova. Durante il webinar si sono evidenziate le ottime prospettive di crescita collettiva grazie a iniziative come quella proposta, apportatrici di maggiore cultura, spunti riflessivi e arricchimento interiore attraverso i significati delle simbologie nelle altre parti del mondo, nello specifico della cultura orientale cinese, e diffondendo la conoscenza degli usi e costumi oltre al beneficio derivante da incontri di pubblico divertimento e aggregazione, nella comunione d'intenti di ritrovarsi e festeggiare insieme.



Nella fase conclusiva Laura Rizzo e Irene Mercuri sono intervenute, appoggiando con interesse l'iniziativa e proponendo possibili fruttifere collaborazioni per far confluire le giuste energie per la fase realizzativa dell'Evento.



Prossimo incontro on line su Meet, Giovedì 14 Aprile alle ore 10:30, fruibile all'indirizzo https://meet.google.com/tvm-ozci-ohp.



Ye Meike

Ideatore e Promotore dell'Iniziativa: "Capodanno Cinese in piazza a Genova"

e-mail: infogenerali.meike@gmail.com

mobile: 333 22 88 406.



Andrea Sciallero

Segreteria, Organizzazione e Public Relations

e-mail: andrea.sciallero@fastwebnet.it

mobile: 347 261 7576.

