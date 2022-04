Festival della Cucina con i Fiori di Alassio: oggi il gemellaggio con “Un Fiore nel piatto” della Val Camonica

Nel programma della quattro giorni, fra le novità è stato previsto anche un gemellaggio con il concorso “Un Fiore nel piatto” della Val Camonica. La presidente di PromAzioni360, Loretta Tabarini, ideatrice del concorso giunto alla settima edizione sarà presente sabato ad Alassio insieme ai rappresentanti dell’istituto alberghiero Olivelli Putelli di Boario terme Ivan Dossi - Chef insegnante di Cucina e Pasticceria ed il Dirigente Scolastico Floridia Antonino. Insieme a loro sarà presente anche lo chef Attilio Bernacchini - Chef del Ristorante Aglio e Oglio della Valle Camonica (BS), vincitore dell’ultima edizione del concorso e che presenterà il piatto premiato nel corso di uno show cooking in piazza Airaldi e Durante nel pomeriggio di sabato.

La settima edizione del concorso “Un Fiore nel piatto” della Val Camonica sarà presentata nel pomeriggio di sabato in biblioteca nell’ambito dell’incontro promosso dal Crea di Sanremo, diretto dalla dott.sa Barbara Ruffoni che ha curato il progetto interreg Antea, per la coltivazione dei fiori ad uso alimentare.

“Il nostro concorso – spiega Loretta Tabarini - impegna gli Chef dei ristoranti delle provincie di Brescia e Bergamo nella ricerca e creazione di piatti a base di fiori eduli ed erbe spontanee del territorio abbinati a vini bresciani; anche quest’anno come nel 2019, avrà nel ruolo di Presidente di Giuria lo Chef stellato Philippe Leveillé del ristorante Miramonti L’Altro di Concesio. Le prelibatezze che sono nate dal Concorso negli anni precedenti, hanno dimostrato come con questi semplici «regali della natura», miscelati ad ingredienti poveri e genuini o abbinati a materie prime sofisticate e ricercate, si possano formulare e proporre ricette non solo gustose, ma sane e intelligenti: veri capolavori di arte culinaria. Molti piatti proposti nei vari anni del Concorso sono infatti entrati a far parte con pieno merito nei menu di ristoranti d’autore.

Alle 17.00 nel corso dello show cooking dedicato ai fiori Attilio Bernacchini Chef Ristorante Aglio e Oglio Rogno (Bergamo) presenterà uno dei piatti che hanno vinto l’ultima edizione del concorso: un piatto molto bello e ricco di gusto, una Lingua salmistrata, gamberone, crema di topinambur, flan di tarassaco e i suoi fiori in tempura.