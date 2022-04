Finale, problemi alla recinzione, il "campetto rosso" di via Brunenghi chiuso per manutenzione

Chiusura momentanea per il campo da basket di via Brunenghi, a Finale, noto come il "campetto rosso".

Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione, i tecnici comunali hanno preso questa decisione dopo aver constatato come parte del cordolo perimetrale in cemento, proprio nel punto dov'è posizionata la porta d'ingresso all'area, sia danneggiato.

L'area era stata rimessa a nuovo proprio un anno fa, con un restyling che aveva visto il rifacimento della pavimentazione, la sistemazione degli stessi cordoli e l'installazione di una recinzione per garantire maggiore sicurezza all'area.