Lotta alle mafie e promozione della legalità: Regione Liguria studia una campagna di sensibilizzazione per enti pubblici e cittadini

Interessante e importante audizione in Commissione Antimafia di Regione Liguria, presieduta dal consigliere Roberto Centi e dal vice Alessandro Bozzano, nella quale sono stati ascoltati i rappresentanti del coordinamento nazionale antimafia, al fine di approfondire l’aggiornamento dei lavori di contrasto alla criminalità organizzata e la promozione della legalità.

A parlare sono stati la dottoressa Monica Forte, presidente della Commissione Antimafia di Regione Lombardia, Paolo Pietrangelo, direttore generale della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, e Carmine Cicala, presidente del Coordinamento delle commissioni e degli osservatori regionali sul contrasto della criminalità organizzata.

"Come Commissione ligure stiamo già lavorando alla realizzazione di iniziative legislative in tema di recupero dei beni confiscati, così che Regione Liguria possa dotarsi di una normativa moderna ed efficace per il riutilizzo di tali beni a favore della collettività, perché possano essere trasformati in risorse per il territorio" afferma il consigliere Bozzano.

"Durante l'importante vertice si è inoltre convenuto che, al fianco di tale attività legislativa, sia utile fare nostra l’iniziativa già sposta da altre realtà regionali in merito a una Campagna di Sensibilizzazione allo scopo di stimolare negli enti pubblici e nei cittadini la visione dei beni confiscati come rilevante risorsa per il territorio - aggiunge il consigliere - Un progetto già avviato con buoni risultati dai colleghi della Lombardia, del quale la dott.ssa Forte ci ha parlato illustrandone i punti di forza. Come Commissione Antimafia di Regione Liguria, stiamo lavorando per portare questa utile iniziativa anche sul nostro territorio" conclude Bozzano.