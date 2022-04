Spiagge, Vaccarezza: “Estate della ripartenza, ma necessario prestare la massima attenzione e rispettare linee guida del Ministero”

“Un'ordinanza del Ministero della Salute ha stabilito che, dopo due anni di distanziamento anche sulle spiagge, si torni all’antico e per l’estate 2022 si ripristinino le condizioni del 2019 quando ancora non era scoppiata la pandemia. Una vera e propria ripartenza; le ultime due stagioni a causa della pandemia hanno modificato le nostre abitudini, imponendoci vincoli e numerose restrizioni. Alcuni di essi, come il distanziamento verranno, in parte, superati, ma sarà tuttavia importante che negli stabilimenti balneari, ci sia sempre e comunque un’attenzione agli accessi e il mantenimento di tutte le misure per garantire l’igienizzazione degli spazi e degli strumenti come ombrelloni e sdraio”. Ad affermarlo in una nota Angelo Vaccarezza, consigliere in Regione Liguria.

“Per una maggiore informazione sarà diffuso il testo dell’ordinanza e la stessa verrà indirizzata anche ai sindaci dei comuni costieri della Liguria e alle associazioni di categoria”.

“È necessario prestare la massima attenzione, fornendo tutti gli strumenti di informazione necessari agli operatori, agli amministratori locali e i ai cittadini per fare in modo che l’estate 2022 sia un'estate che sancisca un vero e proprio ritorno alla normalità – conclude Vaccarezza -, sempre nel rispetto delle regole e delle linee guida fornite dal Ministero e allegate all'ordinanza”.