Vinitaly, Brando Benifei (Pd) ha incontrato alcuni produttori liguri: "Un'occasione di confronto importante"

Durante la sua visita di oggi al Vinitaly per partecipare al confronto sulle nuove norme europee sull’etichettatura dei vini presso lo stand del Ministero dell’Agricoltura, l'europarlamentare ligure e Capodelegazione PD al Parlamento Europeo Brando Benifei ha fatto tappa presso alcune realtà della Liguria presenti all'importante fiera del settore.

"È stata un'occasione di confronto importante con i nostri produttori presenti allo stand della Camera di Commercio della Riviera Ligure e poi presso quello di Confagricoltura. Abbiamo discusso della fase che il comparto sta vivendo e degli interventi normativi e di tutela necessari per salvaguardare unicità e qualità di questo gioiello del Made in Italy e del Made in Liguria che è la coltivazione e produzione vitivinicola. Su questi temi la politica deve continuare a impegnarsi oltre gli steccati di partito sbloccando risorse, penso ai ritardi nei bandi del PSR, e contrastando proposte di legge ispirate da chi ha interessi economici e commerciali nel contrastare la dieta mediterranea, di cui fa parte anche il nostro vino”.