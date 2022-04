Albenga, ok al ripascimento delle spiagge con la sabbia della foce del fiume Centa

Via libera al ripascimento stagionale con la sabbia della foce del fiume Centa. A seguito delle analisi, prontamente fatte eseguire dagli uffici comunali e presentate all’Arpal, l’amministrazione comunale di Albenga ha fatto in modo che la sabbia della barra di Foce del fiume Centa possa essere utilizzata per il ripascimento stagionale delle spiagge comunali e di quelle degli operatori turistici balneari che ne faranno richiesta.

Afferma l’assessore al Demanio e Commercio Mauro Vannucci: “La sabbia sarà prelevata dalla barra di foce del fiume Centa e utilizzata per il ripascimento stagionale delle spiagge del nostro territorio. Contestualmente l’intervento permetterà di liberare lo sbocco a mare del fiume con conseguenti effetti positivi. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto con grande impegno e invito gli operatori balneari interessati a presentare richiesta al fine di ottenere l’autorizzazione a prelevare il materiale di cui sopra".

“L’amministrazione ha inoltre intenzione di mettere mano al PUD (Piano Utilizzo aree Demaniali) al fine di prevedere importanti innovazioni e, tra di esse, la realizzazione di un’area dedicata allo svolgimento delle attività sportive e associazionistiche. Stiamo studiando insomma – conclude – importanti novità che miglioreranno ancor più la zona mare”.