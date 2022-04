Nidi comunali Savona, lunedì al via le iscrizioni. Di Padova: "Anno ponte con alcune novità per un servizio essenziale"

Quello che si aprirà a settembre sarà per l'amministrazione un anno di studio e analisi per progettare il futuro dei servizi educativi 0/3 a Savona. “Ma ci saranno già alcune novità – dice il vicesindaco e assessore alle Politiche educative Elisa Di Padova - tra cui un nuovo impegno sulla regia pubblica: l'attività di tutti i nidi verrà organizzata e supervisionata da un Coordinatore pedagogico che svilupperà un progetto educativo unitario e comune a tutte le strutture”.

Da lunedì 18 aprile si aprono le iscrizioni ai nidi. La procedura è semplice e on line. Il bando sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sui social e sarà diffuso anche attraverso una campagna di affissioni di manifesti e tramite i tabelloni luminosi presenti sul territorio comunale con indicazione dei tempi e delle modalità per la presentazione delle domande.

Le iscrizioni saranno aperte fino al 3 giugno 2022, una finestra più lunga per dare più tempo ai genitori. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito istituzionale del Comune il giorno 17 giugno 2022.

La capienza massima dei nidi d'infanzia per l'anno educativo 2022/2023 è di 186 bambini, ma il numero effettivo di posti disponibili sarà individuato in relazione alla reale capacità organizzativa di ciascun nido, al rapporto educatori-nidi, alla definizione dei protocolli sanitari, anche in relazione agli spazi e all'emergenza pandemica.

I nidi d'infanzia comunali presenti sul territorio sono quattro: Nido “Quadrifoglio” - Via Chiappino, a gestione diretta; Nido “Arcobaleno” - Via Moizo, gestito in concessione; Nido “Aquilone” - Via Crispi; gestito in concessione; Nido “Piramidi” - Corso Mazzini, gestito in concessione.

All’interno dell’orario giornaliero di apertura sono previste diverse possibilità di utilizzo: orario ridotto: dalle ore 7.15 alle ore 12.45, orario normale: dalle ore 7.15 alle ore 15.30, post nido: frequenza massima fino alle ore 17.15.

All'inizio dell'anno educativo si potrà valutare in alcuni nidi l'eventuale maggiore flessibilità oraria. Possono essere iscritti tutti i bambini tra 0 e 3 anni, nati dal primo gennaio 2020 e fino al 31 maggio 2021. Secondo quanto previsto dal Regolamento le ammissioni ai servizi educativi sono riservate ai bambini residenti nel Comune di Savona di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni. Ma, al fine di agevolare le famiglie di cui almeno un genitore presti attività lavorativa sul territorio comunale, sono ammesse anche le domande di iscrizione relative a bambini residenti nei Comuni confinanti con il territorio comunale di Savona. Tali istanze verranno, però, valutate ed eventualmente accolte soltanto a seguito della completa evasione delle domande dei cittadini residenti a Savona.

Il Comune è al lavoro per verificare l'accesso di tutti i genitori ai due sistemi di sostegno e agevolazione dedicati alle rette: il bonus INPS e i voucher regionali che, se utilizzati, consentono azzerare la quota delle prime tre fasce e ridurre in maniera significativa e proporzionata le fasce successive.

La presentazione dell'I.S.E.E. è necessaria per l'applicazione di una retta agevolata ma, altra novità, non è più obbligatoria ai fini dell'iscrizione.