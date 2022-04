Carcare, un gruppo di imprenditori locali si aggiudica l'area industriale di via Gallo

"Si è conclusa positivamente l'asta del tribunale con l'intervento di un gruppo di imprenditori locali fortemente motivati. Dopo diversi anni di abbandono, una strategica area industriale/commerciale torna alla sua vocazioni. Sono segnali di sviluppo per il nostro territorio". Cosi commenta in una nota il sindaco Christian De Vecchi.

L'area in questione situata in via Gallo (zona Sp 29 poco dopo la vetreria Verallia) è stata aggiudicata agli imprenditori Castiglia-Pirotto.

"La rigenerazione urbana di luoghi dedicati allo sviluppo economico sono opportunità di crescita e occupazione per l'intero territorio del comprensorio vallivo. Restano sul nostro territorio altre aree dismesse per le quali si stanno cercando soluzioni ottimali" conclude il primo cittadino.