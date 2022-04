Varazze, barca a vela incagliata in una secca nei pressi del molo: vani i tentativi di rimozione

Erano diretti verso Savona ma nei pressi del Molo del surf si sono incagliati in una secca.

E' successo intorno alle 13.45 a Varazze con una barca a vela che è rimasta incastrata tra gli scogli nel mare varazzino.

Il bulbo della deriva infatti è rimasto bloccato nelle rocce e in ausilio dei proprietari per disincastrarla è intervenuto un gommone e successivamente la Guardia Costiera con la motovedetta ma vani sono stati i tentativi di riportarla in asse.

In questo momento la barca, che ha subito la rottura dell'albero e lo scafo si è squarciato, è ancora in mare a due passi dalla riva e probabilmente tra domani e mercoledì verrà rimossa.