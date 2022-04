Festival della Cucina con i Fiori: il commento di Igor Colombi, presidente della Gesco di Alassio (Video)

Alassio è stata l’incantevole cornice e straordinario palco della terza edizione del "Festival della Cucina con I Fiori”, che si è svolto ad Alassio dal’8 all’11 aprile. La manifestazione, ideata dall’associazione Ristoranti della Tavolozza, è stata promossa da Marina del Porto di Alassio e da Gesco con il contributo dell’Amministrazione Comunale. Quattro giorni ricchi di iniziative che hanno coinvolto tutta la città: dalla Torre di Vegliasco al Porto, dai sentieri alle piazze, dalla Biblioteca all’Istituto alberghiero.

Per rivivere le emozioni del Festival ecco il video con l’intervista a Igor Colombi realizzata da Patrizio Roversi, testimonial e conduttore del Festival della Cucina con i Fiori, che si è svolto ad Alassio dal’8 all’11 aprile.

“Tutta la città è stata coinvolta in questa manifestazione che ha saputo unire natura, cultura ed enogastronomia -– il commento del presidente di Gesco Alassio, Igor Colombi - un evento che va ad aggiungersi alle già numerose offerte legate al mare e ai sentieri e che fanno parte del progetto Experience. Il pubblico ha risposto con grande entusiasmo a tutti gli appuntamenti della manifestazione e Alassio si è confermata come location ideale per ospitare grandi eventi”

“Un’edizione straordinaria, un successo andato ben oltre i confini della città di Alassio, a dimostrazione del grande interesse verso un settore della gastronomia in espansione – è il commento entusiasta di Claudio Porchia, presidente dell’Associazione Ristoranti della Tavolozza – Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo della manifestazione, non solo gli chef e l’Istituto Alberghiero, partner davvero importante, ma anche Marina di Alassio e Gesco che hanno sostenuto l’iniziativa insieme all’Amministrazione comunale”.

“Sicuramente un appuntamento che tornerà nel calendario degli eventi ricorrenti della nostra città – conclude il sindaco di Alassio, Marco Melgrati.