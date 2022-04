Savona, torna al percorso originario la fiaccolata del 24 aprile: il corteo per raggiungere piazza Martiri (FOTO e VIDEO)

La fiaccolata del 24 Aprile è tornata al suo percorso originale. Dopo il diniego del passaggio da via San Lorenzo vista la presenza della sede di Casapound da parte del Prefetto Antonio Cananà nel 2019 (in questo momento nei locali che ospitavano il partito di centrodestra spicca un cartello d'affitto) e lo stop causa Covid del 2020 e 2021, questa sera lo storico corteo con le fiaccole in mano è tornato all'origine.

In tanti hanno reso omaggio al giorno storico per Savona, quel 24 aprile del 1945 nel quale le brigate partigiane attaccarono in armi i nazifascisti e li sconfissero.

Da Villapiana, il concentramento è avvenuto davanti alla Società di Mutuo Soccorso “Macchinisti e Fuochisti-24 Aprile” in via Verdi e il corteo è partito nel suo viaggio passando per via San Lorenzo, via Cavour, piazza Saffi, via don Bosco, via Trincee, attraversando il Letimbro e corso Ricci, via Aglietto, via Balocco ed arrivando in piazza Martiri della Libertà raggiunto dalle fiaccolate di Lavagnola, Fornaci e Rocca di Legino.

Successivamente è stata deposta una corona d'alloro al Monumento alla Resistenza e sono intervenuti il sindaco Marco Russo, gli studenti delle scuole superiori di Savona Giorgia Tassone e Lorenzo Cagnassi e l'orazione ufficiale è stata affidata a Tiziana Pesce, figlia del Partigiano Giovanni Pesce “Visone”, Medaglia d'Oro della Resistenza, comandante dei GAP di Milano e della partigiana Onorina Brambilla "Sandra" insignita della Croce di merito di guerra al valor partigiano).

Nel quartiere di Zinola la Fiaccolata della Liberazione si è svolta all’interno dello stesso quartiere con la partenza dalla Società di Mutuo Soccorso “Fratellanza Zinolese; successivamente sosta nella lapide di Via Brilla dove è stata deposta la prima corona; poi in Via Nizza fino alla lapide nella chiesa di Zinola dove è stata deposta la seconda corona; proseguimento in Vico Barba con sosta per la deposizione dalla lapide della terza corona e in Via Frumento fino a Via Bellavista con la deposizione della quarta. Infine il ritorno in Via Nizza, passando per il sottopassaggio all'altezza di Piazza Bernini, e ritorno alla SMS “F. Zinolese”.