Celle, sfrattata l'Avis dalla sede di via Colla: "Siamo costretti a sospendere le donazioni"

"Carissimo donatore, avendo ricevuto lo sfratto dalla Fondazione Spotorno, con immenso rammarico, ti comunichiamo che la nostra sede storica Avis di Celle Ligure in via Colla 115 non sarà più attiva del 1° novembre".

Questa la comunicazione che il consiglio direttivo dell'Avis cellese ha inviato ai suoi iscritti e donatori.

Uno sfratto che era nell'aria da tempo ma che ha portato i vertici a specificare che la donazione di domani, venerdì 29 ottobre, sarà l'ultima in attesa di una sistemazione.

"Ad oggi non sappiamo darti notizie riguardo a dove sarà collocata la nuova sede, pertanto siamo costretti a sospendere le donazioni - hanno proseguito - Sarà nostra cura continuare con il servizio di SMS per il richiamo alla donazione che potrà essere effettuata in un'altra sede Avis che comunicheremo in seguito. Ti ringraziamo del tuo sostegno e ti invitiamo a non desistere dal donare anche in un momento così difficile per la nostra associazione".

Il sindaco Caterina Mordeglia però conferma che una soluzione alternativa è già stata trovata in via Santi Giacomo e Filippo. Lo scorso fine giugno infatti l'Avis e il comune avevano stipulato una convenzione per la gestione del punto prelievi partita il primo luglio e che durerà fino al 30 giugno 2023.

Il centro di via Santi Giacomo e Filippo offre ai cittadini i servizi di effettuazione dei prelievi e ritiro del materiale biologico da analizzare, il trasporto al laboratorio analisi ASL all'ospedale San Paolo di Savona e il il ritiro dei referti nel laboratorio tramite procedure informatiche in collegamento con lo stesso e la consegna referti all'utente.

Il comune aveva concesso un contributo economico di 8mila 500 euro.