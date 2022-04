Meteo weekend e inizio settimana: instabilità e qualche pioggia

Un nucleo di aria fredda in quota in arrivo dall'Europa centrale porterà instabilità specialmente in montagna tra sabato e domenica. Temperature in leggero calo.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi, venerdì 29 aprile

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per velature e nubi alte. Temperature massime fino 22/23 °C. Venti generalmente deboli orientali.

Sabato 30 aprile

Cielo nuvoloso già al mattino su Alpi nordoccidentali, sereno o poco nuvoloso altrove. Aumento della nuvolosità soprattutto cumuliforme dal pomeriggio sempre a partire dalla Alpi in estensione verso le pianure e la Liguria. Rovesci o temporali irregolari sulle zone alpine, che potranno estendersi alle pianure su cuneese, fino verso le coste della Liguria occidentale. Migliora in tarda serata. Temperature minime tra 10 e 13 °C su pianure, massime non oltre i 20 °C, in calo rispetto a venerdì. Venti al mattino deboli di direzione mediamente orientale, tendenti a occidentali con locali rinforzi durante i possibili temporali.

Domenica 1° maggio

Bel tempo al mattino, al pomeriggio nubi cumuliformi sui rilievi con ancora qualche rovescio o debole temporale isolato sulle Alpi. Velature dal pomeriggio. Temperature minime in calo e comprese tra 7 e 10 °C, massime ancora in leggero calo e comprese tra 17 e 20 °C. Venti deboli con locali rinforzi moderati da nordest.

Tendenza successiva

Si prospetta una settimana più movimentata con instabilità per lo più su zone di montagna ma anche la possibilità di perturbazioni più estese nella seconda parte.

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/629-Stagionali_maggio_2022.html.