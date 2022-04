Varazze, il 1° maggio un flash mob per la pace

Il comune di Varazze torna ad ospitare un significativo appuntamento dedicato a diffondere il valore della Pace, per ribadire la vicinanza della nostra comunità al popolo ucraino e confermare il più fermo No a tutte le guerre.

Patrocinata dal comune e dall’associazione Il Levante Savonese, sostenuta da tutti i Comuni aderenti al sodalizio territoriale, la manifestazione si terrà domenica 1° maggio alle ore 18 in piazza Nello Bovani. Organizzato in collaborazione con la scuola di danza Flashart Asd e il coro TieniViva Gospel Voices, l’evento proporrà il lancio del videoclip del brano Living Sky, composto dal musicista savonese Matteo Garbarini per la colonna sonora del film "Vivo!".

"Il valore della Pace è intrinseco nella nostra comunità – interviene il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici – siamo lieti che Il Levante Savonese ci abbia proposto come location per questo piccolo ma significativo evento. Ringraziamo tutti i soggetti coinvolti, i ballerini, il coro e il cantautore, che hanno prestato la propria arte alla importante causa di diffondere il valore della Pace, proponendo una manifestazione a titolo gratuito per il Comune di Varazze".

Realizzato dal regista Alfonso Cioce, il video musicale di Living Sky, l’inedito scritto dal chitarrista savonese Matteo Garbarini, colonna sonora del film “VIVO!”, è stato premiato al Festival del Videoclip di Sanremo e per l’occasione sarà proiettato su un maxi schermo in occasione anche del suo lancio sulle principali piattaforme digitali di video streaming.

Il video-clip farà da sfondo all’esibizione dei ballerini del corpo di danza di Flashart che daranno vita a un flash mob per la pace. Partito lungo le strade di Varazze il breve spettacolo danzante vedrà il suo clou in piazza Bovani, sulle note della suggestiva canzone Living Sky,

Seguirà la lettura da parte di un attore professionista della traduzione del testo della canzone, “Cielo Vivente”, incentrato sulla ricerca di libertà e della pace interiore, lanciando un forte messaggio di speranza.

Il brano sarà quindi riproposto in chiave gospel con la partecipazione delle calde voci del coro TieniViva Gospel Voices che si combineranno con la voce e la chitarra di Matteo Garbarini per un connubio musicale emozionante, che oltre a creare un atmosfera musicale originalissima, darà modo al pubblico di assaporare al meglio il significato profondo della canzone, legato alla ricerca interiore della Pace.

"Siamo rimasti subito entusiasti dalla proposta di questo piccolo ma emozionante momento di raccoglimento in nome della Pace – interviene l’assessore al Turismo Marilena Ratto – Abbiamo quindi deciso di patrocinare l’iniziativa, garantendo il sostegno logistico necessario alla sua realizzazione. Siamo certi che cittadini e turisti apprezzeranno un evento tra grande qualità artistica e forte trasporto emotivo".

"Non posso che unirmi ai ringraziamenti del nostro sindaco verso tutti gli artisti coinvolti, che si sono prestati gratuitamente alla realizzazione di una manifestazione che ci permetterà di dare ancora maggior risalto al valore della Pace – aggiunge l’assessore alla Cultura Claudia Calandrone – Con questo piccolo ma significativo appuntamento Varazze si colorerà ancora una volta delle tinte della Pace, per far sentire anche con l’arte la nostra solidarietà al popolo ucraino, mentre le nostre associazioni si sono dimostrate da subito in prima linea per la raccolta degli aiuti umanitari".

Matteo Garbarini è un cantante chitarrista riconosciuto nel panorama ligure, che vanta diverse collaborazioni con importanti artisti di livello nazionale. Durante la sua carriera musicale ha calcando i più importanti palcoscenici delle piazze italiane, partecipando anche a diversi festival internazionali legati al mondo della musica, in particolare della chitarra.

Nel 2015, Garbarini si è esibito davanti ad Eddie Kramer, storico produttore di Jimi Hendrix, dei Beatles, dei Led Zeppelin, dei Rolling Stones e altri, alla Fiera Internazionale della Musica, portando la propria personale interpretazione dei brani di Hendrix e ricevendo i complementi personali del grande produttore.

Insieme alle esperienze dal vivo a contatto con il pubblico, Garbarini è compositore di brani propri e di colonne sonore. Dal 2019 scrive musiche per MFL FILM e nel 2021 ha scritto la colonna sonora per il film “Vivo!” del regista Alfonso Cioce. ed è endorser per NDS music. Nel corso degli anni ha messo a segno diverse collaborazioni in studi di registrazione per l’incisione di album di vari artisti.