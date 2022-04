Bozzano: "Si a incentivi a favore del fotovoltaico domestico"

"Approvato dal Consiglio regionale il mio ordine del giorno con cui si chiede a Regione Liguria di 'incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici domestici'". Cosi commenta in una nota il consigliere regionale di "Cambiamo!" Alessandro Bozzano.

"I cittadini stanno affrontando un forte rincaro sulle bollette, che rischia di aumentare le disuguaglianze e provocare ulteriori disagi mettendo in ginocchio famiglie e imprese già provate dalla crisi legata al Covid. Serve intervenire per snellire e facilitare le pratiche per l’installazione di impianti fotovoltaici. Sul tema ho quindi presentato un O.d.G. con cui si chiede l’impegno del presidente Toti e della Giunta regionale per sburocratizzare le pratiche d’installazione degli impianti per la produzione domestica di energia pulita".

"Per coloro che hanno in funzione un impianto domestico, attualmente è inoltre in vigore un sistema che burocratizza all’estremo la produzione di un bene indispensabile per gli individui. Per semplificare basterebbe prevedere alcune modifiche, introducendo il principio della “Bolletta Zero” secondo cui l’utente ceda integralmente alla rete l’energia prodotta per vedersi restituire a costo zero l’energia necessaria, nel limite della quota autoprodotta e immessa nella rete" prosegue.

"Altro rilevante tassello passa attraverso l’iter di approvazione dei progetti d’installazione dei pannelli. Anche qui è necessario semplificare, snellendo le pratiche urbanistiche - conclude - L’atto da me presentato è stato approvato durante l’ultima seduta del Consiglio regionale. Come chiesto sull’Ordine del Giorno, sarà ora Regione Liguria a studiare il sistema per mettere in campo manovre valide al fine di incentivare l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni".