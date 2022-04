Le guardie zoofile ambientali di "Fare Ambiente - Laboratorio Verde Savona" scendono in piazza per due giornate d'informazione

Domenica 1 maggio, dalle ore 9 alle ore 12, verrà installato presso piazza Rocca a Loano un gazebo dove i volontari e le guardie zoofile ambientali dell’associazione "Fare Ambiente – Laboratorio Verde Savona" risponderanno alle domande che gli verranno rivolte sul comportamento degli animali e il loro diritti e doveri seguendo le norme vigenti.

Sarà inoltre un momento per far conoscere gli scopi di Fare Ambiente e soprattutto far conoscere il ruolo della guardia zoofila.

Tale manifestazione verrà ripetuta anche a Pietra Ligure il giorno 15 maggio in piazza San Nicolò, sempre dalle ore 9 alle ore 12.