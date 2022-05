Albisola Superiore, dal 6 al 15 maggio la mostra "Lavoro Schiavo": l'arte come linguaggio di denuncia

"Lavoro Schiavo": l'arte come linguaggio di denuncia è una mostra che si svolgerà negli spazi espositivi dello IAT di Piazzale Marinetti ad Albisola Superiore per proporre alla cittadinanza i lavori finali delle classi delle Medie dell'IC delle Albisole e del Liceo Artistico A.Martini di Savona.

Tutte le opere saranno in mostra dal 6 al 15 maggio visibili a tutti attraverso le vetrate dello IAT grazie ad un allestimento speciale.

L'evento gode del patrocinio del Comune di Albisola Superiore.

La Bottega della Solidarietà, cooperativa sociale che da quasi 30 anni opera a Savona per la diffusione del commercio equosolidale e l'educazione alla mondialità, ha lavorato negli ultimi mesi del 2021 e nei primi mesi del 2022 sia con le scuole Medie delle Albisole sia con le classi del Liceo Artistico Arturo Martini di Savona. I percorsi didattici sono stati finanziati dal Comune di Albisola Superiore, dall'IC Albisole e dalla Regione Liguria. Più di 550 studenti coinvolti.

Alcune classi del Liceo Artistico in particolare 1R, 1S 3R (figurativo) e 4Q, seguite dalla prof. Mutti come coordinatrice e dal prof. Fabio Tasso (discipline plastiche) hanno creato opere assai originali utilizzando materiali e tessuti riciclati ispirate allo sfruttamento dei lavoratori e dell'ambiente nelle fabbriche tessili in Asia, in particolare in Bangladesh ma anche nella nostra Europa e fortemente connesse ai temi della fast fashion e dei suoi danni.

Le classi prime delle scuole medie dell'IC delle Albisole, in particolare la 1A,B,C della sede di Albisola Superiore, seguite dalle docenti Marsiliani e Palinuro, dopo essere state coinvolte nell'unità didattica Etica sull'Etichetta: il viaggio di una maglietta, hanno ideato dei modelli di t-shirt "parlanti" illustrate con slogan ideati dagli studenti stessi per promuovere giustizia sociale ed economica nel mondo della produzione tessile mondiale.

Il messaggio forte degli studenti vuole avvicinare i cittadini alla critical fashion, alla moda consapevole, al commercio equosolidale ed al riciclo/riutilizzo dei materiali in un'ottica di attenzione ai diritti dei lavoratori vicini e lontani e in armonia con la transizione ecologica e lo sviluppo sostenibile.

L'inaugurazione sarà venerdì 6 maggio alle ore 11 presso lo IAT di Piazzale Marinetti ad Albisola Superiore. Interverranno le classi coinvolte, Simona Poggi assessore alla cultura e istruzione del Comune di Albisola, i docenti delle classi coinvolte, gli operatori della Bottega della Solidarietà e la dott. Micol Arena, manager del sistema di monitoraggio Equo Garantito.