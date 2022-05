Lo spotornese Stefano Leoni fa due su due: ancora suo, un anno dopo, il David di Donatello per gli effetti visivi

Fa due su due Stefano Leoni, lo spotornese esperto in effetti visivi che per il secondo anno consecutivo conquista, coi suoi effetti visivi, l'ambito premio per il cinema televisivo "David di Donatello".

Dopo il riconoscimento ottenuto lo scorso anno con "L'incredibile storia dell'isola delle rose", il professionista della grafica digitale partito dalla riviera e sempre legato alla sua città si è ripetuto per la seconda volta consecutiva in questa 67esima edizione dei David per il film "Freaks out".

Con la sua Edi, azienda diventata nel tempo punto di riferimento per registi e case di produzione non solo italiane ma anche internazionali, ha curato la post produzione della pellicola del 2021 diretta da Gabriele Mainetti e prodotta tra l'Italia e il Belgio che, ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale, racconta la storia di quattro amici dai poteri speciali e di un tedesco convinto, grazie ai suoi poteri di chiaroveggenza, di poter sovvertire le sorti del conflitto portando il Reich alla vittoria grazie alle capacità dei giovani.