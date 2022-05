Pietra: lutto per la scomparsa di Rocco Panetta, storico parrucchiere interista

Sono ore di lutto a Pietra Ligure. La località rivierasca piange infatti la scomparsa, all'età di 76 anni, dello storico parrucchiere Rocco Panetta.

Molto conosciuto in tutto paese per via del suo salone di via Chiazzari, oggi portato avanti dal figlio Simone, era noto anche per il suo grande tifo per l'Inter. Indimenticabili per la comunità pietrese rimarranno i simpatici duelli a colpi di sfottò con il milanista Fulvio Bosio, altra figura di rilievo del centro cittadino scomparsa recentemente.

Il Santo Rosario sarà recitato quest'oggi, 5 maggio, alle ore 16.00 presso la camera mortuaria dell'Ospedale Santa Corona.

I funerali si svolgeranno invece domani, venerdì 6 maggio, alle ore 15.00, nella Basilica di San Nicolò a Pietra Ligure.

Rocco Panetta lascia la moglie Teresa, i figli Gilda e Simone, il genero Andrea, gli amici a quattro zampe Ruben (Jack Russell) ed Ibra il gattone, oltre ai parenti tutti.