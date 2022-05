Ospedale di Albenga, il sindaco Tomatis contro Distilo: "O è mal informato o fatica a schierarsi contro la Regione"

"Come Amministrazione ci stiamo muovendo da diverso tempo, con il supporto di tutti i livelli istituzionali e dell’insostituibile sostegno del comitato spontaneo pro ospedale, sia attraverso iniziative pubbliche che istituzionali, spesso senza fare clamore, per il nostro Ospedale e la tutela del diritto alla salute dei cittadini del nostro territorio".

Così il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, replica al comunicato con cui stamani il presidente del Consiglio Comunale attaccava la giunta comunale sul tema dell'ospedale: "Distilo probabilmente non si è adeguatamente informato su quello che è stato fatto e quindi non sa, tra le altre cose, che, oltre alla richiesta del Piano Sanitario e di un incontro con il presidente Toti, sono sempre state inoltrate alla Regione le delibere approvate, non appena pubblicate, riguardanti il tema ospedale così come previsto dal dispositivo". Chiarisce poi il sindaco Tomatis raggiunto dalla notizia delle ultime esternazioni di Distilo proprio mentre si stava recando a Savona dove ha incontrato l'ex Ministro della Sanità Lorenzin cogliendo l'occasione della sua presenza in città per ottenere chiarimenti e per chiedere collaborazione per il futuro: "Forse il consigliere Distilo non si è accorto che l'ex sindaco Giorgio Cangiano fa parte attivamente nel gruppo di lavoro (composto da Amministratori e rappresentanti delle associazioni del territorio) pro Ospedale e, quindi, è impegnato in prima persona con tutti Noi in questa battaglia".

"Distilo probabilmente non sa cosa vuol dire lavorare insieme per il raggiungimento di un obiettivo rappresentato dal bene comune e per questo si esprime in questo modo - accusa quindi il primo cittadino - Se poi il suo intento invece è esclusivamente quello di attaccarmi, beh allora: missione fallita. Per l'ospedale di Albenga stiamo lavorando in piena sinergia e tutti insieme e, per questo vorrei cogliere l'occasione per ringraziare, non solo Giorgio Cangiano per il suo impegno, ma tutti coloro che, dall'inizio, hanno dedicato tempo, risorse e fatica per la tutela dell'ospedale di Albenga".

"Distilo ha poi dimenticato, probabilmente - continua Tomatis - che la Commissione Sanità, da lui stesso presieduta, è stata istituita proprio per la tutela dell'ospedale Santa Maria di Misericordia. Forse, però, oggi Distilo, che ha sostenuto Toti alle passate regionali e, di fatto ha contribuito alla sua elezione, si trova in difficoltà. Non sbandiera più, infatti, come ha fatto invece fino a poco tempo fa quando era in maggioranza, lo strumento della commissione sanità quale quello più idoneo a trattare l'argomento, ma invoca la conferenza dei sindaci di cui non fa parte o altri mezzi per non dover prendere posizione".