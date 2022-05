Arboscello (Pd): "120 milioni dal Pnrr per rafforzare le imprese liguri sui temi della robotica e intelligenza artificiale"

"In Liguria è nato RAISE, selezionato tra gli 11 ecosistemi dell'innovazione nazionali dal ministero dell'Università e della ricerca (Mur), nell'ambito del Pnrr, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, grazie al progetto di Università degli Studi di Genova, CNR e IIT". Cosi commenta in una nota Roberto Arboscello, consigliere regionale del Partito democratico.

"RAISE permetterà alle imprese ligure di fare passi in avanti fondamentali in diversi settori Hi-Tech, fiore all’occhiello del nostro territorio, con la possibilità anche di assumere decine di giovani. In Liguria arriveranno 120 milioni in tre anni, con oltre il 50% riversati sulle imprese, soprattutto piccole e medie, attraverso bandi a cascata o progetti specifici, per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale sui temi della robotica e dell'intelligenza artificiale applicata ai settori della salute, della città inclusiva, della protezione del territorio e dello sviluppo tecnologico dei porti".

"Si tratta di un risultato straordinario, che conferma l’eccellenza e la visione dell’Università e degli Enti di ricerca presenti nel nostro territorio. Un’importante punto di partenza, da consolidare nei prossimi anni, per creare reti sempre più capaci di coinvolgere istituzioni ed enti diversi - dalle imprese, alle associazioni del terzo settore, agli Ospedali, alle autorità di Sistema portuale - e favorire l’innovazione e l’alta tecnologia nella nostra Regione" conclude Arboscello.