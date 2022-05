Navigazioni: pubblico, privato e Terzo Settore insieme per contrastare la devianza minorile

Cinque territori coinvolti, un bouquet di 23 realtà tra pubblico, privato e Terzo Settore, un obiettivo comune: contrastare la povertà educativa e dare una risposta coordinata e integrata a giovani a rischio devianza o autori di reati. In una parola Navigazioni, un progetto selezionato da “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

“Povertà educativa significa mancanza di accesso a opportunità educative e formative che causa una serie di conseguenze relative alla formazione, alla difficoltà per i giovani di scoprire i propri talenti e il conseguente ingresso nel mondo del lavoro e del contesto sociale”, ha spiegato Francesco Marini, attività istituzionali “Con i Bambini”. «” giovani spesso soffrono la mancanza di riconoscimento di un proprio spazio nella società, di riferimenti stabili, difficoltà a integrarsi in un contesto che non riconoscono come il loro. Tutto questo li conduce a fenomeni di “criminalità” che con l’avvento della Pandemia sono stati esasperati”.

È questo il contesto in cui ha mosso i primi passi Navigazioni, che è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa online che ha messo insieme operatori, stakeholder, giornalisti, Forze dell’Ordine.

“Il Fondo per contrastare la povertà educativa – ha sottolineato Marini - ha finanziato circa 450 progetti attraverso 14 bandi, con un impegno di circa 250 milioni di euro. Tra questi c’è Cambio Rotta che offre percorsi di formazione, e di vita, a giovani fino ai 21 anni in carico al sistema della giustizia minorile, che fa un passo avanti rispetto all’attuale sistema, prendendo in carico il minore e la sua famiglia per delineare percorsi olistici di reinserimento nella società”.

Ragazzi e minori al centro, coesione e lavoro corale tra le forze in campo affinché i progetti di vita assumano il sapore di inclusione reale. Questa la fotografia di Navigazioni, che si muove in un panorama italiano delineato, quello appunto della presa in carico di giovani e ragazzi a rischio devianza.

Tutto il progetto è realizzato con: Consorzio Il Sestante, ente capofila - Savona; Consorzio Nazionale Idee in Rete – Roma; Consorzio Idea Agenzia per il Lavoro s.c.s, Pinerolo – Torino; Centro per la Giustizia Minorile per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria - Torino; Centro per la Giustizia Minorile per il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano (Regione Trentino Alto Adige) – Venezia; Distretto Sociale di Albenga, Distretto Sociale di Savona, Distretto Sociale di Finale Ligure, Distretto Sociale 6 Bormide, I. So. Coop. Sociale onlus, Toirano - Savona; Azienda Sanitaria Locale (AL), Azimut Cooperativa Sociale - Alessandria, CISSACA Consorzio Servizi Sociali - Alessandria; ASL TO3 Regione Piemonte – Torino; C.I.S.S. Consorzio Intercomunale Servizi Sociali di Pinerolo – Torino; Cooperativa Coesa, Pinerolo- Torino; Azienda Speciale Consortile Insieme per il Sociale, Cusano Milanino - Milano; Azimut Cooperativa Sociale, Cinisello Balsamo - Milano; Betania società cooperativa sociale onlus, Monza – Monza e Brianza; Fondazione per la Famiglia Edith Stein onlus, Cinisello Balsamo - Milano; Comune di Padova; Coop. Sociale Il Sestante Onlus – Padova; GEA Cooperativa Sociale – Padova; IM.PRO.N.TE. Cooperativa Sociale Impresa Sociale onlus, Cittadella - Padova.