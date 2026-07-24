Laigueglia, il sindaco firma un’ordinanza per la tutela e il risparmio di acqua

“Misure urgenti per la tutela e il risparmio della risorsa idrica”. E’ l’oggetto dell’ordinanza firmata dal sindaco Giorgio Manfredi, in vigore fino al 31 agosto 2026.

“Per far fronte all’andamento climatico occorre garantire l'acqua per usi prioritari" spiega il sindaco. L’ordinanza, in particolare, vieta l'uso dell'acqua potabile pubblica per scopi non essenziali. In particolare, sull'intero territorio comunale è severamente vietato lavare cortili, piazzali, aree pavimentate e pertinenze esterne; lavare autoveicoli, motocicli e imbarcazioni con acqua potabile. Deroghe previste solo per impianti di lavaggio professionali con riciclo.

L'Amministrazione rivolge inoltre un accorato invito a tutti i cittadini: annaffiare giardini ed orti unicamente la sera o al mattino presto; evitare il riempimento ed il rabbocco non essenziale di piscine private; preferire la doccia al bagno in vasca e chiudere sempre i rubinetti inutilizzati; utilizzare lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico e nelle ore notturne; monitorare, riparare o segnalare subito eventuali perdite agli impianti idrici; installare dispositivi di riduzione del flusso per contenere i consumi; sensibilizzare i turisti e gli ospiti delle strutture ricettive locali; limitare l'erogazione di docce e lavapiedi negli stabilimenti balneari.

“Si ringraziano i residenti, gli operatori ed i turisti per la collaborazione. Il rispetto delle regole è fondamentale per salvaguardare il nostro territorio” aggiunge il sindaco Manfredi.

L'ordinanza completa è consultabile sull'Albo Pretorio del Comune. Per segnalazioni o chiarimenti, contattare gli uffici comunali preposti.