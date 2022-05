Albenga, la bellezza al femminile salverà il mondo: Tiziana Minacapilli presenta “Il museo che non c’è” di Orietta Sammarruco

Ventotto artiste ci insegnano che la bellezza al femminile salverà il mondo attraverso il libro "Il museo che non c'è” di Orietta Sammarruco, che verrà presentato da Tiziana Minacapilli sabato 14 maggio alle 17 nella splendida cornice di piazza dei Leoni, nel centro storico di Albenga. L’evento di presentazione è organizzato dall’Aps #cosavuoichetilegga? e ha il patrocinio del comune di Albenga.

Un libro che prende in esame ventotto artiste libere e indipendenti che nel corso dei secoli hanno affermato, ciascuna a modo suo, la propria identità. Vicende che fanno riflettere su quali meraviglie l’umanità sia stata privata dal perdurare di un’assurda marginalizzazione verso il genere femminile. Ventotto vicende biografiche diverse, in epoche differenti, eppure accomunate dai costanti ostacoli che la società al maschile ha posto alla piena affermazione di artiste donne. Ripercorrerne le storie significa riflettere sul dispendio di talento, intelligenza, sensibilità e grazia che è stato compiuto.

Il libro vuole essere un riconoscimento per le opere, spesso di incomparabile bellezza, che queste artiste ci hanno donato ed è dedicato a tutte le persone che amano l'arte e le emozioni che ci regala.

L’autrice, Orietta Sammarruco è nata a Genova, dove vive e lavora. “Il museo che non c’è", di Erga Edizioni, è il suo primo libro, lungamente meditato e poi scritto in pochi mesi, nel periodo del lockdown, come antidoto all’impossibilità di andar per mostre, ma restando nell’incanto dell’arte.